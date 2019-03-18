Экономика

Госдума обсудит ипотечные каникулы 19 мартаРоссийская газета 08:30

Госдума на пленарном заседании собирается рассмотреть законопроект об ипотечных каникулах. Комитет Госдумы по финрынку поддержал документ в первом чтении, положительный отзыв подготовил и кабмин. Законопроект написан для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Госдума обсудит ипотечные каникулы 19 марта

Российская газета08:30

Комитет Госдумы по финрынку поддержал к первому чтению законопроект об ипотечных каникулах

ТАСС08:15

Законопроект об ипотечных каникулах может пройти первое чтение в Госдуме 19 марта

Агентство Москва06:59

Госдума рассмотрит законопроект об «ипотечных каникулах» в первом чтении 19 марта

Парламентская газета07:41

Покупателей роскошного жилья рекомендуют оставить без «ипотечных каникул»

РЕН ТВ08:02

Комитет Госдумы по финрынку поддержал законопроект об ипотечных каникулах

РИА Новости07:53

Депутаты предложили не распространять «ипотечные каникулы» на роскошное жилье

Ведомости08:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:17, Ашберн
Происшествия

В голландском Утрехте произошла стрельба

Один человек погиб в результате стрельбы в голландском городе Утрехт. Об этом сообщило информагентство Нидерландов ANP.
Обновлено в 07:26
Общество

Игоря Малашенко похоронили на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с Малашенко прошла в ритуальном зале кладбища, передает ТАСС.
Обновлено в 08:46
Общество

СК прокомментировал сообщения об угрозах девочке после письма Путину

Обновлено в 05:43
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о гибели 14 детей на Сямозере

Обновлено в 05:17
Политика

Австралия ввела новые санкции в отношении России

Австралия вводит новые санкции в отношении России, сообщается в понедельник, 18 марта, в заявлении МИД страны.
Обновлено в 09:00
Музыка

Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей

Обновлено в 06:16
Общество

ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»

Про обыски у сети «Красная икра» знает и источник РБК в рыбной индустрии.
Обновлено в 06:59
Политика

В Якутии пообещали усилить борьбу с незаконной миграцией

Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что власти региона усилят борьбу с незаконной миграцией после резонансного дела о похищении и изнасиловании жительницы Якутска.
Обновлено в 08:03
Общество

Суд отклонил иск депутатов о запрете использования реагентов в Москве

Иск подали муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина.
Обновлено в 09:03
Финансы

Курсы доллара и евро снизились до уровня лета прошлого года

В предыдущий раз дешевле доллар стоил на Московской бирже 8 августа 2018 года, когда его курс опускался до 63,4475 руб. Одновременно происходит и снижение курса евро.
Обновлено в 07:43
Политика

Макаревич осудил фанатов, радующихся присоединению Крыма

Лидер группы "Машина времени", популярный музыкант Андрей Макаревич высказался о фанатах, радующихся присоединению Крыма к России.
Обновлено в 04:42
Политика

Путин дал старт работе Балаклавской и Таврической ТЭС

Владимир Путин принял участие в церемонии запуска Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:44
Музыка

Концерт Rammstein в Москве перенесли из «ВТБ Арены» в «Лужники»

Обновлено в 08:10
Политика

НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине

НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
Обновлено в 07:07
Экономика

Должникам оставят прожиточный минимум после взыскания долгов

Минэкономразвития предложило оставлять гражданам не менее прожиточного минимума после взыскания долгов.
Обновлено в 06:21
Политика

Посол России в Белоруссии отказался быть «ванькой-встанькой»

Пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз раскритиковал интервью российского посла, назвал его «счетоводом» и «подающим надежды бухгалтером», а также потребовал от дипломата разобраться в специфике страны пребывания.
Обновлено в 09:03
Происшествия

СК проводит обыски у производителя кваса «Никола»

Следователи СК проводят обыски у компании-производителя кваса "Никола" в Великом Новгороде в рамках уголовного дела о неуплате налогов на 26 млн рублей.
Обновлено в 08:25
Происшествия

СК обвинил экс-прокурора Литвы в незаконном преследовании россиян

Экс-сотрудника Генпрокуратуры Литвы Симонаса Слапшинскаса заочно обвинили в незаконном уголовном преследовании россиян, участвовавших в событиях в Вильнюсе в 1991 году.
Обновлено в 08:59
Гаджеты

Apple представила новые iPad mini и iPad Air

Apple обновила официальный сайт и добавила новую модель планшета iPad mini.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В правительстве Хабаровского края прошли обыски

В правительстве Хабаровского края 18 марта прошли обыски.
Обновлено в 08:06
Экономика

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии

"Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2019 года социальных пенсий в размере 1,02", - говорится в документе.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Прощание и похороны Юлии Началовой пройдут в четверг 21 марта

Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие

Минобороны передало властям Сахалина часть своих земель на Курилах

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали соглашение о передаче региону части земель, ранее управлявшихся Минобороны, сообщает RT.
Обновлено в 09:02
Политика

Вышинский этапирован из Херсона в Киев

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский этапирован из Херсона в Киев, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
Обновлено в 08:40
Политика

В конгрессе США захотели ввести санкции против России из-за Венесуэлы

В конгресс США внесен законопроект, который предполагает введение санкций в отношении россиян, которые оказывают "влияние" на Венесуэлу.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие

«Коммерсантъ» узнал о покупке Египтом десятков российских Су-35

Египет подписал соглашение на поставку российских истребителей Су-35, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности.
Обновлено в 01:53
Авто

Кроссовер Maybach дебютирует в этом году

Компания Mercedes-Benz в 2019 году планирует представить серийную версию кроссовера Maybach.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Полиция проверит видео с плюющей на двери храма в Ростове девушкой

Обновлено в 03:18
Культура

Парфенов выпустил первую серию новых «Намедни» в YouTube

Неделю назад Парфенов показал трейлер новых серий. Новые выпуски будут посвящены 40-м и 50-м годам XX века.
Обновлено в 08:28
Политика

Названы две вероятные причины катастрофы Boeing в Эфиопии

Обновлено в 06:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное