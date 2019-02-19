Общество
Госдума облегчила ипотечную нагрузку для должниковИзвестия 05:05
Депутаты Госдумы приняли закон, облегчающий положение должников по ипотечным кредитам — теперь банки вправе требовать от них уплаты исполнительного сбора, только если его объем не превышает 7% от суммы, подлежащей взысканию с солидарных должников.
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Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. Принятый нами закон эту норму отменяет – теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых.
— Вячеслав Володин, российский политикРИА Новости 03:57
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