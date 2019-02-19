Госдума облегчила ипотечную нагрузку для должниковИзвестия 05:05

Зачастую это немаленькая сумма, которая может достигать десятков, а то и сотен тысяч рублей. Принятый нами закон эту норму отменяет – теперь исполнительский сбор составит 7% со всех солидарных должников вместе взятых.

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