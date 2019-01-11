Политика

«Госдура» поссорила Госдуму с Клишасом
Московский Комсомолец
08:47

Речь идет, например, о поправках в законодательство и введении штрафов за неуважительные высказывания о властях. В интервью "Новой газете" Клишас заявил, что слово "Госдура" по отношению к Госдуме можно использовать, если контекст предполагает, что целью является не одно только оскорбление.
Московский Комсомолец08:47
с чего всё началось

В Думе опровергли информацию о затягивании обсуждения законопроектов Клишаса об интернете

В свою очередь источник ТАСС в нижней палате парламента отметил, что, "действительно, Клишас допустил ряд небрежных высказываний в адрес Госдумы, которые не остались незамеченными". "Но не думаю, что это отразится на рассмотрении его законопроектов", - констатировал он.
ТАСС07:43

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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 13:31, Ашберн
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Клишас Андрей Александрович
Российский политик
Российский политический деятель, предприниматель-миллионер. Член Совета Федерации с 19 марта 2012 года. Доктор юридических наук, профессор, специалист по конституционному праву, теории государства и права. Андрей Клишас является полномочным представителем Совета Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации и Генеральной прокуратуре Российской Федерации. Судья Международной кинологической федерации.
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