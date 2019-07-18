Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового маслаREGNUM вчера в 15:21
Законопроект об отмене льгот для пальмового масла намерены внести в Госдуму завтра, 18 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Политика
Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по «Северному потоку-2»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что правительство Дании выдаст разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" на своей территории.
Обновлено вчера в 23:19
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика
Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны
Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии
Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии.
Обновлено в 00:28
Общество
В Сирии отметили рост числа желающих изучать русский язык
Преподаватели сирийских учебных заведений отмечают увеличение числа желающих изучать русский язык местных жителей.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Министр предложил Зеленскому демилитаризовать крейсер «Украина»
Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой демилитаризовать ракетный крейсер «Украина».
Обновлено вчера в 20:04
Футбол
Каборе считает, что «Динамо» по силам выйти на лидирующие позиции в РПЛ
В "Динамо" создается команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие
Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
Энергетика
СМИ узнали о планах «Транснефти» смешивать грязную нефть с чистой
«Транснефть» со следующей недели начнет подмешивать «грязную» нефть к чистой.
Обновлено в 00:23
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе
Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика
Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе
Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Политика
Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании
Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Общество
В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок
Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:27
Политика
Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Технологии
Огнеметный беспилотник показали на видео
Новый беспилотник-огнемет TF-19 Wasp попал на видео.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия
На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла
От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги
Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Общество
Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом
Обновлено вчера в 07:46
Здоровье
В России участились кибератаки на медицинские учреждения
В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено вчера в 18:32