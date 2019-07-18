Экономика

Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового маслаREGNUM вчера в 15:21

Законопроект об отмене льгот для пальмового масла намерены внести в Госдуму завтра, 18 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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В Госдуму внесут законопроект о снятии с пальмового масла льготного налогового режима

ТАССвчера в 15:36

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Интерфакс00:55

Производителей пальмового масла из-за жалоб россиян лишат льготного режима

Вести.Ruвчера в 23:09

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

РБКвчера в 16:32

В России может быть отменён льготный НДС на пальмовое масло

Эхо Москвы01:32

Вячеслав Володин: пальмовое масло лишат льгот

Государственная Дума РФвчера в 15:28

Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла

REGNUMвчера в 15:21
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Происшествия

Под Тверью отключили три энергоблока АЭС

Три энергоблока Калининской атомной электростанции в Тверской области отключили от сети. Об пишет РИА Новости со ссылкой на Росэнергоатом.
Обновлено в 01:35
Политика

Лавров выразил надежду на смену позиции Дании по «Северному потоку-2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что правительство Дании выдаст разрешение на прокладку газопровода "Северный поток-2" на своей территории.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Экономика

Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны

Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено вчера в 17:24
Политика

Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 21:49
Политика

Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии

Заместитель главы российского МИД Григорий Карасин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что Россия не отказалась от возможности отмены виз для граждан Грузии.
Обновлено в 00:28
Общество

В Сирии отметили рост числа желающих изучать русский язык

Преподаватели сирийских учебных заведений отмечают увеличение числа желающих изучать русский язык местных жителей.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»

Обновлено вчера в 13:02
Политика

Министр предложил Зеленскому демилитаризовать крейсер «Украина»

Министр обороны Украины Степан Полторак обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой демилитаризовать ракетный крейсер «Украина».
Обновлено вчера в 20:04
Футбол

Каборе считает, что «Динамо» по силам выйти на лидирующие позиции в РПЛ

В "Динамо" создается команда, которая имеет все шансы в ближайшее время выйти на лидирующие позиции в чемпионате.
Обновлено вчера в 13:11
Армия и оружие

Столтенберг: Вопрос об исключении Турции из НАТО не поднимался

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400 странами - членами военного блока не поднимался.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

Пьяный водитель, уходя от погони, устроил страшную аварию в Липецке

Обновлено в 01:41
Энергетика

СМИ узнали о планах «Транснефти» смешивать грязную нефть с чистой

«Транснефть» со следующей недели начнет подмешивать «грязную» нефть к чистой.
Обновлено в 00:23
Политика

Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского

Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Трехсторонняя контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с нуля часов 21 июля по киевскому времени.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Политика

Обнародован секретный документ СБУ о тюрьме в Мариуполе

Служба безопасности Украины пыталась сделать все возможное, чтобы скрыть от общественности существование тайной тюрьмы батальона "Азов" (его экстремистская символика и официальные паблики в соцсетях запрещены в РФ) в одном из терминалов мариупольского аэропорта.
Обновлено в 02:26
Происшествия

СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Политика

Оппоненты Меркель настаивают на ее медицинском освидетельствовании

Глава ведомства федерального канцлера Германии сообщил в интервью агентству Reuters, что Ангела Меркель чувствует себя хорошо и отработает на своем посту до следующих парламентских выборов в 2021 году.
Обновлено в 00:12
Общество

В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок

Роскачество провело исследование 22 детских стиральных порошков. Моющие средства оценивались по 44 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:27
Политика

Пушков оценил заявления об угрозе техногенной катастрофы на Украине

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал заявления, что в случае прекращения транзита российского газа Украину ждёт техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 21:57
Технологии

Огнеметный беспилотник показали на видео

Новый беспилотник-огнемет TF-19 Wasp попал на видео.
Обновлено вчера в 08:05
Происшествия

На Московской сбитая женщина влетела в салон троллейбуса и погибла

От удара женщина пробила лобовое стекло приближающегося со стороны набережной троллейбуса маршрута №5 и влетела в салон.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги

Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

Вашингтон развязал против российских дипломатов "визовую войну", от этого страдают в том числе и американские дипломаты в России, заявил журналистам посол в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 17:22
Происшествия

Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси

Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
Общество

Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом

Обновлено вчера в 07:46
Здоровье

В России участились кибератаки на медицинские учреждения

В России участились кибератаки на медицинские учреждения «Лаборатория Касперского» обнаружила серию целевых атак на крупные госучреждения сферы здравоохранения в южных регионах России.
Обновлено вчера в 18:32
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