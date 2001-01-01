Экономика

Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового маслаREGNUM вчера в 15:21

Законопроект об отмене льгот для пальмового масла намерены внести в Госдуму завтра, 18 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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