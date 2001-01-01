Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового маслаREGNUM вчера в 15:21
Законопроект об отмене льгот для пальмового масла намерены внести в Госдуму завтра, 18 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Авто
АвтоВАЗ показал главные преимущества Lada Granta Cross на видео
Что показывается в ролике: Трансформация салона, за счет чего объем багажа увеличивается до 670 л. Круиз-контроль.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Опубликовано видео пусков крылатых ракет «Москит» в Японском море
Минобороны опубликовало кадры пусков крылатых ракет "Москит" кораблями Тихоокеанского флота в Японском море.
Обновлено вчера в 22:05
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Общество
Опубликован доработанный проект генплана Казани
С 18 июля по 29 августа казанцы смогут принять участие в общественном обсуждении генплана города.
Обновлено в 02:25
Кино
Хавьер Бардем сыграет короля Тритона в «Русалочке»
Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года.
Обновлено в 00:32
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Общество
В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков
Роскачество исследовало детские стиральные порошки и выяснило, что вся проверенная продукция соответствует требованиям безопасности.
Обновлено в 01:06
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
Жителей Чемодановки оштрафовали после драки с цыганами
Обновлено вчера в 14:58
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Политика
Лавров заявил о положительной динамике отношений России и ФРГ
Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью Rheinische Post заявил о положительной динамике отношений России и Германии.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Спикер Госдумы предложил внести поправки в Конституцию РФ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию РФ поправки, связанные с формированием правительства.
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
Обновлено в 01:52
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Несколько тонн марихуаны изъято на Сицилии
Итальянские силовики изъяли около девяти тонн марихуаны в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Обновлено в 03:23
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек
Обновлено 16 июля в 20:42
Культура
Серебренников стал почетным доктором французского университета
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
«Тоттенхэм» ищет замену Триппьеру в Италии
"Тоттенхэм" ищет замену ушедшему в "Атлетико" правому защитнику Кирану Триппьеру.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
США могут направить на базу в Саудовской Аравии 500 военнослужащих
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
«Ювентус» объявил о трансфере Де Лигта
«Ювентус» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Аякса» и сборной Голландии Маттейса Де Лигта.
Обновлено в 03:04
Футбол
«Томь» подписала хавбека из «Зенита»
Как стало известно «Матч ТВ», полузащитник «Зенита» Василий Запрягаев перешел в «Томь». Контракт с ним подписан сроком на два года.
Обновлено в 02:56
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Хоккей
Панарин показал первое фото с тренировки «Рейнджерс»
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал фотографию в форме клуба с тренировки.
Обновлено вчера в 13:46
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Дедушка убил маленького внука, в шутку напоив его алкоголем
Дедушка со стороны отца ребёнка произнёс тост и собрался отпить из бокала, но один из гостей пошутил, что дед не может пить алкоголь без внука.
Обновлено в 02:46
Футбол
«Ростов» объявил об уходе футболиста Гацкана
Российский футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе из команды молдавского полузащитника Александра Гацкана.
Обновлено вчера в 13:15