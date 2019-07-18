Законопроект об отмене льгот для пальмового масла намерены внести в Госдуму завтра, 18 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Экономика Пассажиры предупредили об угрозе роста цен на услуги такси на 20% В обозримом будущем цены на такси могут вырасти не менее чем на 20%. Так считают в Общероссийском объединении пассажиров.

Политика Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».

Шоу-бизнес 23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.

Происшествия Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле.

Политика СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук» СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.

Политика Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.

Кино Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".

Происшествия Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Политика Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2» Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Политика Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.

Авто Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы» Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.

Экономика РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь В условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры угольного рынка РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь как на внутренний, так и на мировой рынки.

Армия и оружие Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Общество Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах "Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".

Происшествия Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.

Политика МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.

Общество Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.

Происшествия Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.

Технологии Microsoft и AT&T договорились о партнерстве на $2 млрд В среду, 17 июля, корпорации Microsoft и AT&T подписали соглашение, в соответствии с которым телекоммуникационная компания сможет пользоваться облачным сервисом Microsoft Azure и пакетом Microsoft Office 365, включающим набор веб-сервисов.

Культура Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.

Экономика Мексика арестовала счета лиц по делу о поставках товаров в Венесуэлу Глава финансовой разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето сообщил в среду об аресте сразу 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с поставками некачественных продуктов по завышенным ценам Венесуэле.