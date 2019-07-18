Экономика
Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового маслаREGNUM вчера в 15:21
Законопроект об отмене льгот для пальмового масла намерены внести в Госдуму завтра, 18 июля. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Петербурге задержали росгвардейцев, подкинувших наркотики подростку
В Петербурге двух сотрудников отдела вневедомственной охраны Росгвардии подозревают в том, что они подбросили 16-летнему юноше наркотические вещества, а потом требовали с него 300 тысяч рублей, чтобы не возбуждать уголовное дело.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено вчера в 10:02
Экономика
Пассажиры предупредили об угрозе роста цен на услуги такси на 20%
В обозримом будущем цены на такси могут вырасти не менее чем на 20%. Так считают в Общероссийском объединении пассажиров.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Зеленский рассказал о выступивших против звонков Путину «партнёрах»
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Шоу-бизнес
23-летняя гимнастка Маргарита Мамун впервые станет мамой
Поклонники поздравляют спортсменку. Известная российская гимнастка, олимпийская чемпионка Маргарита Мамун скоро впервые станет мамой.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
Пожар в Барнауле уничтожил архитектурный памятник начала XX века
Историческое здание, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения, сгорело ночью в четверг в Барнауле.
Обновлено вчера в 23:27
Происшествия
В Польше местный работодатель устроил драку с украинскими мигрантами
Обновлено вчера в 23:51
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено вчера в 09:06
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено вчера в 06:20
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Почти 40 человек пострадали в результате поджога аниме-студии в Японии
В результате пожара, возникшего на студии по производству аниме в японском городе Киото, пострадали не менее 38 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
Строительство газопровода и позиция Дании "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Авто
Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»
Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь
В условиях сложившейся неблагоприятной конъюнктуры угольного рынка РЖД и власти Кузбасса договорились вывозить уголь как на внутренний, так и на мировой рынки.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие
Столтенберг заявил об отсутствии запросов на исключение Турции из НАТО
Ни одна страна НАТО не поднимала вопрос об исключении Турции из Североатлантического альянса в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах
"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному заключению
Американский суд приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэру по прозвищу "Коротышка" к пожизненному заключению, сообщает в среду издание USA Today.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:54
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси
Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено вчера в 16:20
Технологии
Microsoft и AT&T договорились о партнерстве на $2 млрд
В среду, 17 июля, корпорации Microsoft и AT&T подписали соглашение, в соответствии с которым телекоммуникационная компания сможет пользоваться облачным сервисом Microsoft Azure и пакетом Microsoft Office 365, включающим набор веб-сервисов.
Обновлено вчера в 13:54
Футбол
Гацкан покинет «Ростов» после матча против «Спартака»
Обновлено вчера в 15:44
Культура
Актера Юрия Кузнецова экстренно госпитализировали
Заслуженный советский и российский артист Юрий Кузнецов был в срочном порядке госпитализирован в медицинское учреждение в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 05:17
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Экономика
Мексика арестовала счета лиц по делу о поставках товаров в Венесуэлу
Глава финансовой разведки минфина Мексики Сантьяго Ньето сообщил в среду об аресте сразу 19 счетов физических и юридических лиц, связанных с поставками некачественных продуктов по завышенным ценам Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08