Экономика

Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового маслаREGNUM вчера в 15:21

В 2018 году отменить льготу по НДС для производителей, применяющий пальмовое масло, предложил департамент пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза, в министерстве считают, что повышение НДС приведет к сокращению на рынке доли продукции с заменителями молочного жира.
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Производителей пальмового масла из-за жалоб россиян лишат льготного режима

Вести.Ruвчера в 23:09

В Госдуму внесут законопроект о снятии с пальмового масла льготного налогового режима

ТАССвчера в 15:36

Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла

РБКвчера в 16:32

Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла

Ведомостивчера в 15:47

В Госдуму внесут законопроект об отмене льготного НДС для пальмового масла

Дождьвчера в 17:08

Вячеслав Володин: пальмовое масло лишат льгот

Государственная Дума РФвчера в 15:28

Госдума намерена отменить налоговые льготы для пальмового масла

REGNUMвчера в 15:21
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Происшествия

Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое

Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:17
Общество

Акимов показал образец российского электронного паспорта

Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено вчера в 15:26
ЖКХ

Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме

Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
Обновлено 16 июля в 05:01
Общество

Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России

В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Футбол

Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро

Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено вчера в 18:54
Гаджеты

Samsung Galaxy Tab S6: флагманский планшет показался на пресс-рендерах

Ресурс Android Headlines опубликовал качественные пресс-рендеры флагманского планшетного компьютера Galaxy Tab S6, который компания Samsung может анонсировать 7 августа вместе с фаблетами Galaxy Note 10.
Обновлено в 01:08
Политика

Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа

Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25
Экономика

ЦБ выявил нарушения в половине проверенных страховых компаний

В половине страховых компаний и в трети банков, проверенных ЦБ во время контрольных закупок, нарушались права клиентов при оформлении электронных полисов ОСАГО и кредитов.
Обновлено вчера в 18:58
Экономика

Эксперты рассказали, как сэкономить на поездке на Мальдивы

Эксперты дали советы, как сэкономить на билетах на Мальдивы до 61% от цены. Нужно заранее покупать билеты на новогодние праздники.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Команда Зеленского намерена добиться переговоров с Путиным

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с главой России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:00
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено вчера в 12:34
Кино

Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров

Обновлено вчера в 13:16
Экономика

Пострадавшим от потопа в Приангарье построят общежития

Как пояснил заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев, общежитие в Тулуне запланировано на 500 человек, в Нижнеудинске — на 200, в Чуне — на 100 человек.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Экономика

Закредитованность граждан России выросла в 1,5 раза

Аналитики «НАПКА» подчеркивают, что с начала 2019 года долги населения росли в пять раз быстрее доходов, а у 2,3 млн заемщиков после погашения долга остается на руках сумма, сопоставимая с прожиточным минимумом.
Обновлено вчера в 14:07
Происшествия

Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну

1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

В Ираке застрелили двух турецких дипломатов

Обновлено вчера в 10:40
Футбол

«Зенит» заявил Заболотного на матчи РПЛ

В состав команды на матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2019-2020 были включены нападающий Антон Заболотный и ещё восемь игроков.
Обновлено вчера в 16:48
Политика

Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено вчера в 12:55
Здоровье

Клещи стали переносчиками страшной болезни

Обновлено вчера в 16:20
Происшествия

Отозваны обвинения в отношении актера Кевина Спейси

Обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее в отношении актера Кевина Спейси, отозваны прокуратурой в США.
Обновлено вчера в 17:44
Авто

Дилер LADA начал продажи нового внедорожника на базе «Нивы»

Один из дилеров LADA в Тольятти начал продажи нового внедорожника Апал-21541 «Сталкер» 2019 года выпуска.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия

Работа шахты в Кузбассе остановлена после гибели горняка

Шахта "Анжерская-Южная" в Кемеровской области приостановила добычу и проходку после обрушения породы, в результате которого погиб один человек, сообщили в четверг "Интерфаксу" в департаменте угольной промышленности правительства Кемеровской области.
Обновлено вчера в 23:20
Политика

В Минске согласовали дату начала бессрочного перемирия в Донбассе

В ходе переговоров в Минске контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 10:05
Политика

Зеленский поручил упростить предоставление украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из «дружественных стран».
Обновлено вчера в 16:46
Технологии

Microsoft и AT&T договорились о партнерстве на $2 млрд

В среду, 17 июля, корпорации Microsoft и AT&T подписали соглашение, в соответствии с которым телекоммуникационная компания сможет пользоваться облачным сервисом Microsoft Azure и пакетом Microsoft Office 365, включающим набор веб-сервисов.
Обновлено вчера в 13:54
Общество

Глава Астраханской области прокомментировал аресты чиновников региона

Сегодня, 17 июля итоги проверки генпрокуратуры России прокомментировал и глава региона Игорь Бабушкин.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Польский фермер устроил драку с украинскими мигрантами

Появился видеоролик в Сети, на котором запечатлена драка польского фермера с украинскими мигрантами.
Обновлено в 01:08
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