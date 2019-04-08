Экономика
Госдума до 12 апреля примет закон о крабовых аукционахREGNUM 07:16
Госдума планирует рассмотреть законопроект о крабовых аукционах во втором, решающем, и третьем, окончательном, чтении уже на этой неделе, до 12 апреля. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.
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