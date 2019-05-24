Общество
Госдума может отменить возрастную маркировку книг и фильмовPiter.tv 24 мая в 13:51
Речь идет о продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Депутаты Госдумы внесли новый законопроект, которые подразумевает отмену возрастной маркировки для некоторых книг и фильмов.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
В ГД внесли проекты об отмене возрастной маркировки для книг, произведений искусства и советского кино
Агентство Москва24 мая в 09:31
После жалобы Путину законопроект об отмене возрастной маркировки книг внесли в Думу
Газета.Ru24 мая в 09:51
Возрастную маркировку на произведения литературы и искусства могут отменить
Говорит Москва24 мая в 08:59
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Экономика
Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США
Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
У Сергея Лазарева родилась дочь
Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.
Обновлено в 05:58
Общество
Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба
Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:03
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Политика
В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент
Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.
Обновлено в 02:10
Космос
Спутники Илона Маска над Россией попали на видео
В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.
Обновлено в 06:12
Политика
Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков
"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Алена Шишкова подтвердила беременность Анастасии Решетовой
Слухи о беременности модели появлялись регулярно, но на этот раз близкие друзья пары официально подтвердили, что у руководителя Black Star скоро будет еще один малыш.
Обновлено вчера в 12:30
Общество
Зеленский: в сердце Киева рождается свобода
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.
Обновлено в 02:36
Гаджеты
Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench
Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Приморье загорелся рыболовный траулер
Обновлено в 03:03
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.
Обновлено вчера в 20:04
Хоккей
Сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира
Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 0:1.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Во Франции за сутки на одной сковороде испекли рекордные 2217 блинов
Обновлено вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет
Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.
Обновлено в 06:53
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции
Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».
Обновлено в 06:00
Происшествия
В ярославском СИЗО из-за побоев погиб заключенный
Правозащитники утверждают, что врачам запретили рассказывать о гибели заключенного в результате избиения: якобы в больницу для этого неоднократно приезжали высокопоставленные сотрудники ФСИН.
Обновлено в 05:30
Музыка
Тимати покаялся перед отцом покойного Децла
Основатель хип-хоп-лейбла Black Star Тимур Юнусов, более известный как Тимати, помирился с отцом рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено 24 мая в 10:52
Происшествия
В Ленобласти на полицейского напали с ножом и дробовиком
Один из участников конфликта нанёс полицейскому ножевое ранение, после этого злоумышленники скрылись.
Обновлено в 06:30
Кино
«Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Паразиты»
«Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» корейца Пон Джун-Хо – современная история о принцах и нищих: семья смекалистых бедолаг обманным путем, выдавая себя за других людей, устраивается работать в семью доверчивых богачей, которых всячески облапошивает, пока совершенно невероятным образом не оказывается у них в заложниках.
Обновлено в 03:04
Общество
Девять игровых зон оборудовали для детей в столичном парке Горького
Девять игровых зон доступны для детей на площадке «Салют» в парке Горького, которая расположена рядом с Пионерским прудом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено в 04:47