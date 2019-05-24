Госдума может отменить возрастную маркировку книг и фильмовPiter.tv 24 мая в 13:51

Речь идет о продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Депутаты Госдумы внесли новый законопроект, которые подразумевает отмену возрастной маркировки для некоторых книг и фильмов.

Госдума может отменить возрастную маркировку книг и фильмов

Экономика Илон Маск стал самым высокооплачиваемым из руководителей компаний США Газета The New York Times опубликовала рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей компаний 2018 года.

Шоу-бизнес У Сергея Лазарева родилась дочь Сергей Лазарев стал отцом во второй раз, у 36-летнего певца родилась дочь, сообщают СМИ.

Общество Выпускница заступилась за директора школы после БДСМ-флешмоба Выпускница школы № 74 Владивостока, где выпускники устроили БДСМ-флешмоб, заявила, что директору учреждения Галине Пугиной нельзя увольняться после скандала.

Шоу-бизнес Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии Продюсер Иосиф Пригожин рассказал о ссоре с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым из-за его слов о его жене Валерии.

Политика В Раде осудили задержание активистов за призыв к импичменту Зеленского Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмущена задержанием в городе Ровно двух активистов, требовавших импичмента украинского президента Владимира Зеленского.

Культура Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха» Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.

Политика В ЕС стартовал финальный день выборов в Европарламент Голосование пройдет в 21 стране. В некоторых странах выборы в Европарламент совпадают с местными.

Космос Спутники Илона Маска над Россией попали на видео В небе над Свердловской областью пролетели спутники компании SpaceX американского изобретателя Илона Маска.

Политика Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков "Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.

Шоу-бизнес Алена Шишкова подтвердила беременность Анастасии Решетовой Слухи о беременности модели появлялись регулярно, но на этот раз близкие друзья пары официально подтвердили, что у руководителя Black Star скоро будет еще один малыш.

Общество Зеленский: в сердце Киева рождается свобода Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье поздравил жителей и гостей Киева с днем города.

Гаджеты Шестиядерный Ryzen 3000 начального уровня оказался быстрее Ryzen 7 2700X в Geekbench Иными словами, микроархитектура Zen 2 способна поднять производительность семейства процессоров Ryzen на заметно более высокий уровень даже без увеличения числа вычислительных ядер, а лишь за счёт роста показателя IPC (числа исполняемых за такт инструкций).

Культура Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети» Во время спецвыпуска шоу, который прошел в пятницу, гендиректор Первого канала Константин Эрнст объявил всех финалистов победителями проекта.

Хоккей Сборная России проиграла финнам в полуфинале чемпионата мира Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Встреча в Братиславе завершилась со счетом 0:1.

Шоу-бизнес Иосифа Пригожина сын обвинил в желании попиариться за его счет Дмитрий обвинил его во лжи и в желании сделать свой PR за его, Дмитрия счет.

Происшествия СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.

Политика Коломойский посоветовал Зеленскому объявить дефолт Украинский бизнесмен Игорь Коломойский призвал президента Владимира Зеленского объявить дефолт по внешним долгам.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Политика Французский депутат призвал отменить антироссийские санкции Французский депутат от партии «Национальное объединение» Жозе Эврар призвал прекратить «антироссийскую истерию».

Происшествия В ярославском СИЗО из-за побоев погиб заключенный Правозащитники утверждают, что врачам запретили рассказывать о гибели заключенного в результате избиения: якобы в больницу для этого неоднократно приезжали высокопоставленные сотрудники ФСИН.

Музыка Тимати покаялся перед отцом покойного Децла Основатель хип-хоп-лейбла Black Star Тимур Юнусов, более известный как Тимати, помирился с отцом рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).

Происшествия В Ленобласти на полицейского напали с ножом и дробовиком Один из участников конфликта нанёс полицейскому ножевое ранение, после этого злоумышленники скрылись.

Кино «Золотую пальмовую ветвь» Канн получил фильм «Паразиты» «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Паразиты» корейца Пон Джун-Хо – современная история о принцах и нищих: семья смекалистых бедолаг обманным путем, выдавая себя за других людей, устраивается работать в семью доверчивых богачей, которых всячески облапошивает, пока совершенно невероятным образом не оказывается у них в заложниках.