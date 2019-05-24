Общество

Госдума может отменить возрастную маркировку книг и фильмовPiter.tv 24 мая в 13:51

Речь идет о продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Депутаты Госдумы внесли новый законопроект, которые подразумевает отмену возрастной маркировки для некоторых книг и фильмов.
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В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

РБК24 мая в 11:58

Толстой поддержал отмену возрастной маркировки на произведения искусства

РИА Новости24 мая в 09:51

В ГД внесли проекты об отмене возрастной маркировки для книг, произведений искусства и советского кино

Агентство Москва24 мая в 09:31

В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастной маркировки произведений литературы и искусства

Ведомости24 мая в 09:15

В ГД внесли законопроект, смягчающий возрастную маркировку произведений литературы и кино

ТАСС24 мая в 09:11

После жалобы Путину законопроект об отмене возрастной маркировки книг внесли в Думу

Газета.Ru24 мая в 09:51

Возрастную маркировку на произведения литературы и искусства могут отменить

Говорит Москва24 мая в 08:59
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