Общество

Госдума может отменить возрастную маркировку книг и фильмовPiter.tv вчера в 13:51

Речь идет о продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Депутаты Госдумы внесли новый законопроект, которые подразумевает отмену возрастной маркировки для некоторых книг и фильмов.
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В ГД внесли законопроект, смягчающий возрастную маркировку произведений литературы и кино

ТАССвчера в 09:11

После жалобы Путину законопроект об отмене возрастной маркировки книг внесли в Думу

Газета.Ruвчера в 09:51

В ГД внесли проекты об отмене возрастной маркировки для книг, произведений искусства и советского кино

Агентство Москвавчера в 09:31

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Ведомостивчера в 09:15

В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

РБКвчера в 11:58

Толстой поддержал отмену возрастной маркировки на произведения искусства

РИА Новостивчера в 09:51

Возрастную маркировку на произведения литературы и искусства могут отменить

Говорит Москвавчера в 08:59
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