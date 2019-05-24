Госдума может отменить возрастную маркировку книг и фильмовPiter.tv 24 мая в 13:51

Речь идет о продукции, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Депутаты Госдумы внесли новый законопроект, которые подразумевает отмену возрастной маркировки для некоторых книг и фильмов.

Госдума может отменить возрастную маркировку книг и фильмов

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