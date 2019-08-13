Экономика

Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займовРИА Новости вчера в 06:42

Госдума рассмотрит вопрос ограничения рекламы микрофинансовых займов в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Читать в источнике
Комментировать1
Анатолий Аксаков
Надо будет проанализировать эти угрозы, вопрос рекламы, в любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам - надо смотреть.
— Анатолий Аксаков, российский политикРИА Новости вчера в 06:42
с чего всё началось

Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов

Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
РИА Новостивчера в 06:42

Подробнее о событии

В Госдуме рассказали о планах по ограничению рекламы микрозаймов

RT на русскомвчера в 11:35

ЦБ отреагировал на просьбу кузбасских властей запретить рекламу кредитов

VSE42 Новостивчера в 23:05

«Дело в падении доходов»: Решение ГД ограничить рекламу МФО не исправит ситуацию - эксперт

Царьградвчера в 22:34

В Центробанке прокомментировали идею запретить рекламу и выдачу микрозаймов

REGNUM02:18

В ЦБ оценили влияние запрета рекламы микрокредитов в ТЦ на нагрузку заемщиков

ТАССвчера в 13:24

Депутаты могут ограничить рекламу микрофинансовых займов

News.ruвчера в 07:18

Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов

РИА Новостивчера в 06:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 03:50, Ашберн
Шоу-бизнес

Алена Водонаева забрала документы сына из школы

Обновлено в 03:00
Армия и оружие

СМИ опознали истребитель НАТО, приблизившийся к самолету Шойгу

Истребитель F-18, пытавшийся приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, принадлежит ВВС Испании, сообщила газета ABC.
Обновлено в 00:12
Футбол

«Краснодар» обыграл «Порту» в ответном матче Лиги чемпионов

"Краснодар" сумел ликвидировать отставание от "Порту" после первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выбил вице-чемпионов Португалии из турнира, продолжив путь в групповой этап.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

ТАСС: ремонт «Лошарика» начнется осенью

Обновлено в 01:59
Общество

В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары

Обновлено вчера в 22:00
Космос

Космические спасатели готовятся к запуску «Союза» с роботом «Федором»

Поисково-спасательная группа Центрального военного округа приступила к тренировкам накануне запуска космического корабля "Союз МС-14", на борту которого отправится в космос робот "Федор".
Обновлено в 02:55
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».
Обновлено вчера в 20:50
Наука

Патент недели: когда иммунитет становится врагом

Патент: 2694412 Авторы: Ольга Британова, Марк Израельсон, Сергей Лукьянов Патентообладатель: Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Министерства здравоохранения Российской Федерации Заболевания, в которых наша иммунная система ведет себя "неправильно", получили название аутоимунных.
Обновлено вчера в 07:13
Политика

Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Украинского журналиста возмутило хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов публично выразил свое недоумение по поводу того, что в Грузии лояльно относятся к российским туристам.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес

Дана Борисова помирилась с дочерью и мамой

Последний год выдался тяжелым для телеведущей. После лечения от наркотической зависимости Дана потеряла контакт с 11-летней дочерью Полиной.
Обновлено в 01:07
Интернет

Facebook признал, что прослушивает голосовые сообщения пользователей

Компания Facebook платила сотням сторонних подрядчиков за расшифровку голосовых сообщение сервисов соцсети.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия

В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника

Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего, проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.
Обновлено в 01:54
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения

Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено вчера в 07:28
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

Обновлено вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Космос

Телескоп Хаббл запечатлел «странные светящиеся существа»

Фотографии NASA снабдило подписью: «Космический телескоп Hubble заснял пару странных светящихся существ, играющих на полученном изображении».
Обновлено вчера в 15:15
Общество

В Роскачестве назвали признаки некачественного вина

Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Барнауле предотвратили крушение прогулочного теплохода

Предотвратить крушение удалось благодаря действиям экипажа другого теплохода, который находился рядом.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Обновлено в 02:49
Религия

В России 14 августа отмечают Медовый спас

Обновлено в 00:48
Культура

Владимир Путин посетил фестиваль оперы и балета в Херсонесе

В рамках открытия фестиваля оперы и балета в первый день для зрителей был подготовлен гала-концерт с участием артистов балета мирового уровня, которые представили сюиту из балета «Спартак» в двух действиях.
Обновлено вчера в 19:08
Экономика

«Роскосмос» объяснил высокие средние зарплаты сотрудников

Величина средней заработной платы, указанная в годовом отчете госкорпорации «Роскосмос» за 2018 год, включает не только непосредственный оклад сотрудников, но и выплату годовой премии по итогам 2017 года, специальные надбавки, предусмотренные законодательством России, материальную помощь сотрудникам, а также налоги, пояснили в пресс-службе.
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Шоу-бизнес

Кайли Дженнер удивила сеть юным возрастом: «Она похожа на многодетную мать-одиночку»

Оказалось, что многих удивил реальный возраст реалити-звезды, поскольку из-за пластических операций и инъекций она выглядит гораздо старше своих лет.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

В России изменились правила передачи прав на недвижимость

В России меняются правила передачи собственности — с 13 августа вступил в силу закон, согласно которому дистанционный способ передачи прав будет запрещен.
Обновлено вчера в 03:32
Экономика

Российский рынок труда недосчитался почти 500 тыс. предпенсионеров

Всего общая численность безработных в России составляет 764 тыс. человек.
Обновлено в 01:09
Общество

Более 200 населенных пунктов на Украине обесточены

Более 200 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за дождя и грозы. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:00
Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное