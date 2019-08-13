Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займовРИА Новости 06:42
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
Читать в источнике
Оценить
Надо будет проанализировать эти угрозы, вопрос рекламы, в любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам - надо смотреть.
— Анатолий Аксаков, российский политикРИА Новости 06:42
с чего всё началось
Госдума рассмотрит вопрос ограничения рекламы микрофинансовых займов в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новости06:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Футбол
Стали известны все пары раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Раунд плей-офф "Динамо" Загреб (Хорватия) — "Русенборг" (Норвегия) АПОЭЛ (Кипр) — "Аякс" (Голландия) ЛАСК (Австрия) — "Брюгге" (Бельгия) "Олимпиакос" (Греция) — "Краснодар" (Россия) ЧФР Клуж (Румыния) — "Славия" Прага (Чехия) "Янг Бойз" (Швейцария) — "Црвена Звезда" (Сербия) Первые матчи пройдут 20 – 21 августа, ответные — 27 – 28 августа.
Обновлено в 17:13
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Шоу-бизнес
Илья Резник раскритиковал Бузову за шутку о блокадниках
Народный артист Российской Федерации и поэт-песенник Илья Резник подверг критике шутку российской певицы, в которой она назвала себя "блокадницей".
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено в 13:08
Интернет
Facebook признала прослушку голосовых сообщений пользователей
Компания Facebook Inc. платила сотням сторонних подрядчиков за то, чтобы они расшифровывали голосовые сообщения пользователей сервисов, принадлежащих корпорации.
Обновлено в 19:38
Футбол
Почему «Матч ТВ» не показывает матч «Краснодара» в Порту
Телеканал «Матч ТВ» в 22:00 мск объявил об отмене трансляции ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» буквально перед стартовым свистком.
Обновлено в 16:11
Общество
В Японии 23 человека за неделю погибли из-за жары
Обновлено в 22:32
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено в 20:50
Общество
В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено в 11:19
Политика
Вашингтон объяснил идею назначить Бигэна послом в РФ
Вариант Стивена Бигэна в качестве посла США в РФ может оказаться полезным для экономического взаимодействия двух стран, считают в американской администрации, передаёт CNN.
Обновлено в 20:58
Общество
В России меняются правила выплаты детских пособий
Минтруд РФ подготовил законопроект, согласно которому в России будут изменены правила выплаты детских пособий.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Кети Топурия подтвердила новый роман снимком с возлюбленным
В последнее время Кети Топурии приписывали разные романы, однако теперь она сама решила высказаться о новом счастье в ее жизни.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Врачи рассказали, сколько меда можно съесть без вреда здоровью
В свою очередь, Буеверов отметил, что опасным для здоровья является сочетание меда и алкоголя.
Обновлено в 20:22
Политика
Путин встретился с детьми из Академии хореографии Севастополя
Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые прошли отбор в Академию хореографии Севастополя, а также пообщался с ее ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным.
Обновлено в 16:23
Политика
Киев разработал план «Б» на случай, если РФ прекратит транзит газа
Киев разработал план «Б» на случай, если Россия сократит транзит газа в Европу.
Обновлено в 08:36
Авто
Chevrolet Niva предлагается фермерам со скидкой в 35 тысяч рублей
В России весь август и сентябрь этого года бизнесмены и коммерческие организации, работающие в области сельского и лесного хозяйства, охоты, рыбоводства и рыболовства, получили возможность купить внедорожную модель Chevrolet Niva без пробега по сниженной цене на 35 тысяч рублей.
Обновлено в 10:23
Общество
В России упростят порядок проверки электронных полисов ОСАГО
Согласно требованиям закона водитель, который приобрел электронный полис ОСАГО, может предъявлять для проверки как копию такого полиса на бумажном носителе, так и электронный документ.
Обновлено в 15:30
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
Обновлено в 16:33
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Гаджеты
WhatsApp для Android получил защиту по сканеру отпечатков пальцев
Последняя бета-сборка WhatsApp для Android под версией 2.19.221 получила функцию защиты приложения с помощью отпечатка пальцев.
Обновлено в 15:19
Общество
Пользователь Reddit выбил себе перерыв на медитацию на рабочем месте
Пользователь англоязычного портала Reddit рассказал о том, как ему удалось получить дополнительный перерыв на работе.
Обновлено в 17:17
Происшествия
Виновника ДТП на Малышева — Московской задержали до обвинения
Виновника резонансного ДТП на Малышева — Московской, случившегося ранним утром 4 августа, задержали после допроса в ГСУ ГУ МВД на Степана Разина.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Появилось еще одно доказательство беременности Ксении Собчак
Всё гадала, как Ксения Собчак уговорит своего Богомола взять её замуж.
Обновлено в 22:00