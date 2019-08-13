Экономика

Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займовРИА Новости вчера в 06:42

Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
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Анатолий Аксаков
Надо будет проанализировать эти угрозы, вопрос рекламы, в любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам - надо смотреть.
— Анатолий Аксаков, российский политикРИА Новости вчера в 06:42
с чего всё началось

Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займов

Госдума рассмотрит вопрос ограничения рекламы микрофинансовых займов в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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