Экономика
Госдума может ограничить рекламу микрофинансовых займовРИА Новости вчера в 06:42
Во вторник заместитель губернатора по экономическому развитию Кемеровской области Константин Венгер сообщил журналистам, что власти региона обратились в Государственную думу с инициативой наложить запрет на рекламу и выдачу микрозаймов в местах массового скопления людей.
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Надо будет проанализировать эти угрозы, вопрос рекламы, в любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам - надо смотреть.
— Анатолий Аксаков, российский политикРИА Новости вчера в 06:42
с чего всё началось
Госдума рассмотрит вопрос ограничения рекламы микрофинансовых займов в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.РИА Новостивчера в 06:42
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