Госдума рассмотрит вопрос ограничения рекламы микрофинансовых займов в местах массового скопления людей, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

с чего всё началось

Надо будет проанализировать эти угрозы, вопрос рекламы, в любом случае надо назойливую рекламу и продвижение, по крайней мере займов микрофинансовых организаций, как-то сдерживать, а, может быть, и пресекать. Прежде всего это касается микрофинансовых организаций, по банкам - надо смотреть.

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