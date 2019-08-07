Политика

Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в РоссииИзвестия 09:16

Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Читать в источнике
Комментировать27
Андрей Исаев
Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательства, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а, может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств.
— Андрей Исаев, российский политикИнтерфакс - Россия 08:18

Подробнее о событии

Госдума создает комиссию по расследованию иностранного вмешательства в выборы

Эхо Москвы11:30

Лидеры фракций предложили расследовать вмешательство в российские выборы

Коммерсантъ08:59

В Госдуме проведут расследование вмешательства во внутренние дела России

РИА Новости07:33

Госдума расследует вмешательство Запада в российские выборы

REGNUM09:36

Во фракции «Единая Россия» поддержали необходимость расследования иностранного вмешательства во внутренние дела России

Государственная Дума РФ07:37

В Госдуме расследуют вмешательство во внутренние дела России

Газета.Ru09:11

Единороссы поддержали идею расследовать иностранное вмешательство в выборы в РФ

ТАСС07:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Шоу-бизнес

Максим Фадеев запретил Наргиз Закировой выступать с его песнями

Обновлено в 11:22
Политика

Бывшего президента Киргизии Атамбаева задержали после штурма дома

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева задержали после штурма его дома отрядом спецназа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сторонников политика.
Обновлено в 11:47
Шоу-бизнес

«Хотите быть красивыми и стройными, как я?»: Анастасия Волочкова рассказала, чем питается в отпуске

Балерина находится на отдыхе в Греции и уверяет, что следит за фигурой В своём Инстаграм Анастасия Волочкова продолжает делиться секретами своей красоты.
Обновлено в 10:59
Общество

Обвиняемого в США Никулина лишили частного адвоката

Россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, по итогам заседания во вторник лишили частной юридической помощи, суд присяжных по его делу назначен на начало января, сообщил его адвокат Аркадий Бух.
Обновлено в 11:20
Происшествия

ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»

Обновлено в 08:44
Авто

Определены самые популярные праворульные автомобили в России

Обновлено в 08:36
Общество

Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер

Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Здоровье

В Ростовской области 48 человек заболели геморрагической лихорадкой

С начала года из-за клещей 48 человек заболели крымской геморрагической лихорадкой.
Обновлено в 07:04
Общество

Пришедших с сыном на незаконную акцию хотят лишить родительских прав

Обновлено вчера в 08:35
Политика

Зеленский обсудил с Путиным ситуацию в Донбассе

Обновлено в 04:23
Политика

Скотланд-Ярд рассказал о роли Кремля в деле об отравлении Скрипалей

Британская полиция не может доказать причастность Кремля к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипалей.
Обновлено в 10:00
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Происшествия

В Японии началось извержение вулкана Асама

Вулкан Асама, который расположен в центральной части острова Хонсю, начал извергаться, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:31
Политика

Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре

Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.
Обновлено в 12:07
Кино

Вышел большой трейлер мультфильма «Семейка Аддамс»

Обновлено в 11:01
Политика

Посольство США подтвердило отставку Хантсмана

Пресс-секретарь посольства США подтвердил уход в отставку американского посла в России Джона Хантсмана.
Обновлено вчера в 18:09
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Кино

Школа кино и ТВ «Индустрия» проведет вступительные экзамены в регионах

Школа кино и телевидения "Индустрия" проведет отборочные экзамены по направлениям "Режиссура" и "Сценарное мастерство" в российских регионах.
Обновлено в 11:40
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют против профессионалов

Обновлено в 11:36
Политика

Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова провела встречу с кандидатами в депутаты Мосгордумы от КПРФ, которые требуют отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.
Обновлено в 10:55
Футбол

Лидер ФНЛ расстается с двумя игроками

Лидер ФНЛ «Химки» на своем официальном сайте объявили о расторжении контракта с нападающим Вадимом Манзоном.
Обновлено в 11:54
Футбол

«Реал» начал предметные переговоры о трансфере Неймара

Вчера вечером клуб из Мадрида начал предметные переговоры о трансфере 27-летнего бразильца, сообщает журналист El Chiringuito TV Хосе Альварес Айя.
Обновлено в 10:42
Футбол

Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»

Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Подозреваемый раскрыл детали убийства Михаила Круга

Обновлено в 08:21
Политика

Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию

Обновлено вчера в 14:30
Здоровье

В Наро-Фоминске открылся новый ФАП

Сегодня в деревне Рождествено Наро-Фоминского городского округа состоялось открытие фельдшерско-акушерского пункта.
Обновлено в 09:23
Здоровье

Названы профессии, чаще всего вызывающие рак

Ведущими профессиями по заболеванию злокачественными новообразованиями стали электрогазосварщик и электросварщик ручной сварки.
Обновлено в 02:00
Кино

Nickelodeon перезапустит мультсериал о коте Гарфилде

Телеканал Nickelodeon перезапустит мультсериал о коте Гарфилде.
Обновлено в 08:02
Политика

Украина призвала к смене мирового порядка

Правительство Украины сообщило о необходимости изменить полностью систему глобального порядка, пишут Известия.
Обновлено в 01:30
Энергетика

Цена на нефть Brent в ходе торгов упала ниже $57

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре снизились на 3,61% — до $56,81 за баррель.
Обновлено в 09:55
Как работают Яндекс.Новости?
Московские выборыБольше новостей по теме
Главное