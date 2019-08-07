Политика
Госдума может обсудить иностранное вмешательство в выборы в РоссииИзвестия 09:16
Депутаты Госдумы могут созвать внеочередное заседание совета нижней палаты парламента для обсуждения иностранного вмешательства во внутренние дела России.
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Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательства, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а, может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств.
— Андрей Исаев, российский политикИнтерфакс - Россия 08:18
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