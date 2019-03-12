Экономика

Госдума меняет модель выплат социальных доплат к пенсиямREGNUM вчера в 06:35

Законопроект о пересчете пенсий в России Госдума приняла в первом чтении, по предложению президента РФ Владимира Путина меняется существующая модель выплат, передает корреспондент ИА REGNUM 12 марта.
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Вячеслав Володин
На следующей неделе мы планируем закон принять окончательно. Это позволит как можно скорее провести перерасчет, и граждане начнут получать средства. Причем перерасчет будет произведен с 1 января 2019 года. Это решение коснется более 4 миллионов человек.
— Вячеслав Володин, российский политикГазета.Ru вчера в 07:57
с чего всё началось
Государственная Дума во вторник, 12 марта, приняла в первом чтении поправки
 в Закон «О государственной социальной помощи», направленные на индексацию пенсий сверх прожиточного минимума.
Государственная Дума РФвчера в 05:35

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Пенсия под расчет

Российская газетавчера в 14:51

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Агентство Москва11 марта в 06:38

Пенсии пересчитают четырём миллионам россиян

Парламентская газетавчера в 11:50

Госдума одобрила проект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума

RT на русскомвчера в 05:41

Проект о доплатах пенсионерам сверх прожиточного минимума прошел I чтение

Дума ТВвчера в 05:36

Вячеслав Володин: принятие закона об индексации пенсий сверх прожиточного минимума коснется более 4 миллионов человек

Государственная Дума РФвчера в 05:35

Госдума приняла в первом чтении законопроект о доплатах малообеспеченным пенсионерам

ТАССвчера в 08:24
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Общество

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Происшествия

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Политика

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Интернет

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Помпео обвинил Россию в политическом давлении на Украину

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия якобы оказывает политическое давление на Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
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