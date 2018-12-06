с чего всё началось

Мы сочли возможным дать согласие Генеральной прокуратуре РФ на лишение частичной неприкосновенности нашего коллеги и возбуждение в отношении него уголовного дела.

Госдума лишила депутата от «Справедливой России» Вадима Белоусова особого статуса по инициативе Генпрокуратуры России. Обсуждение решения проходило в закрытом режиме. «За» выступили 353 сенатора, «против» проголосовал 21 парламентарий, ещё двое воздержались, пишет ТАСС.

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Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

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Политика Политика В администрации Порошенко отрицают причастность президента к УПЦ МП Напомним, наместник Почаевской лавры митрополит Владимир опубликовал открытое письмо, в котором призвал Петра Порошенко остановить давление власти на церковь, мотивировав это тем, что Порошенко раньше имел хорошие отношения с УПЦ МП и даже служил иподьяконом.

Политика Политика Конституционный суд признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии Запрос Юнус-Бека Евкурова удовлетворен Конституционный суд (КС) РФ аннулировал решение КС Ингушетии, который отменил 30 сентября соглашение о ратификации границы между Ингушетией и Чечней.

Политика Политика Президент Эквадора рассказал о ситуации вокруг Ассанжа Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть эквадорское посольство в Лондоне без риска для жизни.

Армия и оружие Армия и оружие ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.