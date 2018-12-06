Политика

Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова
Российская газета
07:51

Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела. Решение об этом депутаты приняли в ответ на представление генпрокурора.
Российская газета07:51
Отари Аршба
Мы сочли возможным дать согласие Генеральной прокуратуре РФ на лишение частичной неприкосновенности нашего коллеги и возбуждение в отношении него уголовного дела.
— Отари Аршба, российский политикURA.Ru вчера в 05:59
с чего всё началось
Ранее издание Ura.Ru
 сообщало, что Белоусова могут привлечь к ответственности по делу о даче взятки бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу, который был бизнес-партнером Белоусова по компании «Макфа».
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