Политика
Госдума лишила неприкосновенности депутата Белоусова
Госдума лишила неприкосновенности депутата БелоусоваРоссийская газета07:51
Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности члена фракции "Справедливая Россия" Вадима Белоусова и возбуждение в отношении него уголовного дела. Решение об этом депутаты приняли в ответ на представление генпрокурора.
Российская газета07:51
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Мы сочли возможным дать согласие Генеральной прокуратуре РФ на лишение частичной неприкосновенности нашего коллеги и возбуждение в отношении него уголовного дела.
— Отари Аршба, российский политикURA.Ru вчера в 05:59
с чего всё началось
Представление Генпрокуратуры о лишении Белоусова неприкосновенности поступило в Госдуму в июне этого года. Сообщалось, что оно связано с делом обвиняемого в коррупции экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.Интерфакс07:10
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Комиссия Госдумы согласилась лишить неприкосновенности депутата Белоусова по делу о взятке
Интерфакс04 декабря в 06:16
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