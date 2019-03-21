Политика
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтенииLenta.ru 05:50
Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей.
— Вячеслав Володин, российский политикМетагазета 07:06
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Журавлёв рассказал о подготовке поправок к законопроекту об «ипотечных каникулах»
Парламентская газета07:04
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