Госдума изучит законопроект об ипотечных каникулахMirmol.ru 18 марта в 10:36

с чего всё началось

К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия.

Госдума планирует рассмотреть завтра законопроект об ипотечных каникулах в первом чтении.

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