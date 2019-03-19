Экономика

Госдума изучит законопроект об ипотечных каникулахMirmol.ru 18 марта в 10:36

Госдума планирует рассмотреть завтра законопроект об ипотечных каникулах в первом чтении.
Читать в источнике
Алексей Моисеев
К сожалению, не поспели мы с отзывом физически, но отзыв сегодня был утвержден на комиссии по законопроектной деятельности. Отзыв, естественно, положительный, с учетом того, что законопроект в целом отражает поручение президента, которое правительство получило по введению такого рода мероприятия.
— Алексей МоисеевТАСС 18 марта в 07:42
с чего всё началось
«Комитету Государственной думы по финансовому рынку предусмотреть возможность распространения норм указанного законопроекта для ипотечных кредитов, заключенных до вступления в силу проектируемого закона»,— говорится в проекте
 постановления.
Коммерсантъ19 марта в 08:39

Подробнее о событии

Госдума рассмотрит законопроект об ипотечных каникулах

REGNUMвчера в 17:05

Аксаков хочет распространить ипотечные каникулы на действующие договоры

РИА Новости19 марта в 08:26

Законопроект об «ипотечных каникулах» могут распространить на действующие договоры

Интерфакс19 марта в 05:38

Ипотечные каникулы могут распространить на уже выданные кредиты

Ведомости19 марта в 08:03

Ипотечные каникулы могут распространить на действующие кредитные договоры

ТАСС19 марта в 06:59

Аксаков: ЦБ согласился не увеличивать резервы по ссудам для банков в рамках «ипотечных каникул»

Финмаркетвчера в 06:59

Госдума перенесла рассмотрение законопроекта об ипотечных каникулах

Парламентская газета19 марта в 04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 15:56, Ашберн
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ираке увеличилось до 60 человек

Обновлено в 10:13
Общество

Tesla подала в суд на бывших сотрудников из-за кражи технологий

Компания Tesla подала в суд на своих бывших сотрудников, обвинив их в передаче технологий американской компании Zoox и китайской XMotors.
Обновлено в 14:03
Хоккей

Крикунов: ЦСКА раньше был прямолинейным, но теперь они играют в хоккей

Была команда, похожая на «Йокерит», прямолинейная такая. А в этом году не знаю, что у них произошло, наверное, тренера доработали.
Обновлено в 15:40
Шоу-бизнес

Хайди Клум поделилась откровенным снимком после слухов о беременности

Обновлено в 06:17
Хоккей

СКА победил «Локомотив» и стал вторым финалистом Западной конференции

Игра закончилась со счетом 5:4 ОТ в пользу хозяев, которые выиграли серию плей-офф с общим счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.
Обновлено в 15:45
Футбол

Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020

Сборные Казахстана и Шотландии являются соперниками по группе сборной России, которая сыграет свой первый матч в отборе к Евро-2020 с фаворитами турнира командой Бельгии, которая в рейтинге ФИФА и УЕФА занимает первую строчку.
Обновлено в 15:22
Футбол

УЕФА не стал дисквалифицировать Роналду за неприличный жест в матче ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций принял весьма лояльное решение касательно жеста 34-летнего форварда итальянского «Ювентуса» в поединке против испанского «Атлетико».
Обновлено в 13:51
Общество

МВД сократило список опасных пород собак

Обновлено в 14:53
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Спорт

Коляду призвали извиниться за проваленный прокат на чемпионате мира

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскритиковал россиянина Михаила Коляду за его выступление в короткой программе на чемпионате мира-2019 в Сайтаме.
Обновлено в 10:06
Общество

МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве

Обновлено в 15:31
Гаджеты

Названа дата старта продаж смартфона Samsung Galaxy S10 5G

Южнокорейская компания Samsung запустит в продажу флагманский смартфон Galaxy S10 5G ориентировочно через две недели - 5 апреля.
Обновлено в 12:43
Политика

Белый дом отказался раскрывать данные о переговорах Трампа и Путина

Ранее демократы потребовали от Белого дома предоставить детали переговоров между Трампом и Путиным.
Обновлено в 15:52
Экономика

Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей

Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

Невзоров предложил заменить в мавзолее Ленина на Началову

Российский журналист и репортер Александр Невзоров прокомментировал шумиху вокруг смерти и похорон популярной певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 09:35
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Здоровье

В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль

В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.
Обновлено в 07:07
Финансы

Минфин РФ разместил 16-летние евробонды на 3 млрд долларов

Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на 3 млрд долларов с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.
Обновлено в 15:45
Происшествия

На серверах МВД произошел масштабный сбой

В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Светлана Светикова назвала Юлию Началову и Децла революционерами

Обновлено в 11:08
Общество

Суд обязал «Дождь» и «Новую» удалить статьи о связи депутата Госдумы с делом Шакро Молодого

Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Новой газете», «Дождю», «Росбалту» и другим СМИ из-за статей о связи чиновника с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 13:04
Баскетбол

ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче»

Московский ЦСКА нанес поражение турецкому «Фенербахче» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:16
Экономика

В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире

Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Хоккей

Вратарь «Тампы» Василевский признан второй звездой дня в НХЛ

Обновлено в 03:25
Политика

Венгрия назвала «Северный поток» примером двойных стандартов Запада

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Россия 24» в четверг назвал политику стран Западной Европы в энергетических проектах примером двойных стандартов.
Обновлено в 14:58
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Политика

Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.
Обновлено в 13:48
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Интернет

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании.
Обновлено в 13:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное