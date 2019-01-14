Экономика

Госдума до марта рассмотрит законопроекты о цифровой экономике
МНИАП.рф
07:27

В мае прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах.
МНИАП.рф07:27

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Госдума рассмотрит законопроект о категориях инвесторов-физлиц уже в феврале

Право.ру07:50

Законопроект об электронной подписи внесут в Госдуму в январе-феврале

РИА Новости05:50

Госдума ждет, чтобы Минфин «поскорее разродился» по законопроекту с ОСАГО

MagadanMedia.ru05:38

Проекты о цифровой экономике будут ключевыми в работе профильного комитета Госдумы в весеннюю сессию

Агентство Москва05:16

Собственность по-новому и институты застройки - какие важные законы примут в России в 2019

UssurMedia.ru04:22

Госдума планирует рассмотреть законопроект о категориях инвесторов-физлиц в феврале

ТАСС06:19

Аксаков сообщил о готовности законопроекта о юридической значимости электронных документов

Парламентская газета06:31
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 09:08, Ашберн
Происшествия

Раненный в сердце мэр Гданьска умер

Как отмечает ТАСС, нападавшего зовут Стефан В. Адамович был мэром Гданьска с 1998 года.
Обновлено в 08:48
Политика

Лавров рассказал о разногласиях России и Японии по мирному договору

Обновлено в 07:04
Происшествия

В Мордовии полиция проверит видео с сожжением флага РФ

Обновлено в 07:59
Происшествия

В многоэтажном доме в Ростовской области произошел взрыв газа

В результате взрыва бытового газа в многоэтажном доме в городе Шахты Ростовской области обрушились два этажа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Более половины россиян выступают за отставку правительства

Важно, что люди активнее отвечают на вопрос о претензиях к правительству, дают более разнообразные и конкретные ответы.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Путин и Абэ проведут переговоры 22 января

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ пройдут 22 января.
Обновлено в 09:00
Экономика

Медведев призвал ценить поддержку Белоруссии со стороны России

Россия оказывает финансовую помощь Белоруссии, Минску стоило бы выше ценить такое отношение со стороны Москвы, считает российский премьер Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:04
Авто

Продажи автомобилей в России в 2018 году выросли почти на 13%

Продажи легковых автомобилей в декабре 2018 года выросли на 5,6%. За последний месяц реализовано 175 тысяч машин, сообщает Ассоциация европейского бизнеса.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Восьмой человек извлечен из-под завалов дома после взрыва газа

Спасатели извлекли восьмого человека из-под завалов дома после взрыва газа в городе Шахты в Ростовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 01:26
Политика

Лукашенко призвал покончить с «недоразумением» в Донбассе

Президент Белоруссии объяснил, что он заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта и по личным причинам.
Обновлено в 06:26
Общество

В Минприроды назвали регионы-передовики в «мусорной реформе»

Ряд регионов не присоединился к "мусорной реформе", которая началась 1 января, при этом отстающие регионы должны исправиться в течение 2019 года, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В сети появилось видео с места крушения Boeing 707 в Иране

В интернете появилась видеозапись с места крушения грузового Boeing 707 под Тегераном.
Обновлено в 04:14
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Общество

В России могут появиться зеленые автомобильные номера

Советник соруководителя рабочей группы НТИ "Автонет" Роман Малкин рассказал, что некоторые автомобили в России могут получить номера зеленого цвета.
Обновлено в 04:03
Общество

Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Сызрани школьник ударил учительницу по голове

В одной из школ города Сызрань Самарской области пятнадцатилетний ученик нанес учительнице удар по голове, преподаватель госпитализирована.
Обновлено вчера в 10:19
Технологии

Трудовые резервы: как чиновники создают российский аналог LinkedIn

В 2019 году должна начаться работа над созданием на базе ресурса «Работа в России» платформы для поиска работы и подбора персонала, говорится в плане мероприятий федерального проекта «Цифровое госуправление» нацпрограммы «Цифровая экономика» (копия есть у РБК).
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

Десять квартир залило водой при прорыве трубы в Петербурге

В результате прорыва теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга 14 января горячая вода, поднявшаяся под давлением вверх вместе с грунтом, проникла в десять квартир жилого дома.
Обновлено в 07:10
Политика

Порошенко назвал главу своей администрации предателем и предложил его уволить

Украинский лидер Петр Порошенко во время срочного совещания назвал главу администрации президента Украины Игоря Райнина предателем и предложил его уволить.
Обновлено в 08:22
Политика

Польша планирует построить остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 12:55
Происшествия

В Госдуме предложили оснащать дома газовыми плитами с автоотключением

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская предложила оснащать дома газовыми плитами, которые автоматически выключаются в случае, если гаснет пламя, пишет газета «Известия».
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Трамп назвал рост нефтедобычи в США плохой новостью для России

Президент США Дональд Трамп заявил, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
Обновлено в 08:14
Происшествия

Канадца приговорили к смертной казни в Китае

Обновлено в 08:11
Гаджеты

Анонс смартфонов Samsung новой серии Galaxy M намечен на 28 января

На сайте интернет-площадки Amazon появились тизер-изображения, говорящие о том, что в конце текущего месяца состоится официальная презентация смартфонов Samsung новой серии Galaxy M. О разработке аппаратов Galaxy M мы уже неоднократно сообщали.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об отказе роты ВСУ участвовать в боевых действиях

Обновлено вчера в 22:31
Наука

Скончался физик Михаил Городецкий

Научный директор Российского квантового центра, профессор МГУ Михаил Городецкий скоропостижно скончался в воскресенье в возрасте 52 лет, сообщила N+1 представитель РКЦ.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Москве неизвестный устроил погром на территории храма

Мужчина пробрался на территорию храма Сергия Радонежского на западе Москвы, где сломал уличный фонарь и разбил стекло, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Бабушка сестер Хачатурян через суд просит выписать внучку из квартиры

Бутырский суд Москвы зарегистрировал гражданский иск матери убитого дочерями Михаила Хачатуряна к старшей из девушек - Крестине, в котором она просит выписать внучку из своей квартиры, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:36
Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве

По словам водителя одного из чиновников Кремля, бывают случаи, когда пассажир вникает в ситуацию и берет оплату парковок на себя.
Обновлено в 07:45
Финансы

Сбербанк увеличил ставки по ипотеке

Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотечным кредитам на 1–1,2 процентного пункта, это следует из информации на сайте кредитной организации.
Обновлено в 03:50
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия». Председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.
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