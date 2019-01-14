Экономика

Госдума до марта рассмотрит законопроекты о цифровой экономике
МНИАП.рф
07:27

В мае прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах.
МНИАП.рф07:27

Подробнее о событии

Услуга «финансовый супермаркет» может появиться в России

Вечерняя Москва11:06

Госдума рассмотрит законопроект о категориях инвесторов-физлиц уже в феврале

Право.ру07:50

Госдума ждет, чтобы Минфин «поскорее разродился» по законопроекту с ОСАГО

MagadanMedia.ru05:38

Аксаков сообщил о готовности законопроекта о юридической значимости электронных документов

Парламентская газета06:31

Проекты о цифровой экономике будут ключевыми в работе профильного комитета Госдумы в весеннюю сессию

Агентство Москва05:16

Госдума планирует рассмотреть законопроект о категориях инвесторов-физлиц в феврале

ТАСС06:19

Законопроект об электронной подписи внесут в Госдуму в январе-феврале

РИА Новости05:50
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Происшествия

Мэр Гданьска умер после покушения

53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Пожар начался в Киево-Печерской лавре

По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.
Обновлено в 10:47
Политика

Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Политика

Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в Москве объявил о старте переговоров по мирному договору между двумя странами.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Не менее 40 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле

Согласно информации некоторых СМИ, в результате взрыва пострадали не менее 40 человек.
Обновлено в 10:43
Политика

Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики

Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму

Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни

Суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 08:08
Экономика

Более половины россиян поддержали отставку правительства

Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:45
Политика

СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации

Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку

Обновлено в 10:09
Политика

ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия

В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме

В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:20
Общество

Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram

Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага

Обновлено в 08:16
Транспорт

Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве

Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского (есть у РБК) к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову (автобаза находится в подчинении УДП), после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Стена поврежденного взрывом жилого дома в Шахтах может обрушиться

Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в ростовском городе Шахты может обрушиться. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Российская ЛГБТ-сеть: В Чечне до смерти запытали двоих геев

В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.
Обновлено в 03:28
Космос

Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось

Обновлено вчера в 08:29
Общество

В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров

Обновлено в 06:58
Общество

Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова

Министерство культуры РФ провело комплексную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и выявило некоторые нарушения.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Бабушка сестер Хачатурян намерена выселить внучку из квартиры

Мать убитого в Москве Михаила Хачатуряна намерена по суду выселить из квартиры старшую дочь — одну из подозреваемых в жестоком преступлении.
Обновлено в 07:54
Политика

Польша построит остров в Калининградском заливе

Обновлено вчера в 06:58
Энергетика

Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин

Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Политика

Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах региона

Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, который доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 08:57
Спорт

Евгений Плющенко попал в больницу

Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в одну из московских клиник из-за сильных болей в спине.
Обновлено 12 января в 15:28
Общество

Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля

Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Политика

Прокуратура Украины заподозрила экс-министра обороны в госизмене

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина заподозрили в госизмене, он якобы способствовал "вытеснению" Украины с мировых рынков вооружения "в пользу РФ".
Обновлено в 12:02
Энергетика

Бензин АИ-95 к 9 января подорожал почти до 45 рублей

По данным ведомства, средняя стоимость дизельного топлива с 1 по 9 января увеличилась на 0,7%. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляла (здесь и далее – по состоянию на 9 января) 41,67 рубля, АИ-95 – 44,96 рубля, АИ-98 – 50,79 рубля, дизельного топлива – 47,14 рубля.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Семья Маргариты Тереховой просит о помощи в ее лечении

Знаменитая артистка нуждается в круглосуточном уходе и дорогих лекарствах. Ее семья обратилась к коллегам и поклонникам с просьбой о помощи.
Обновлено в 06:22
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Анатолий Геннадьевич Аксаков
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI и VII созыва от партии «Справедливая Россия». Председатель комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству, Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку.
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