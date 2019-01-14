Экономика
Госдума до марта рассмотрит законопроекты о цифровой экономике
Госдума до марта рассмотрит законопроекты о цифровой экономикеМНИАП.рф07:27
В мае прошлого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах.
МНИАП.рф07:27
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Аксаков сообщил о готовности законопроекта о юридической значимости электронных документов
Парламентская газета06:31
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Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Пожар начался в Киево-Печерской лавре
По предварительным данным, пожар начался в одной из комнат на втором этаже с последующим распространением огня на крышу.
Обновлено в 10:47
Политика
Путин подписал указ о создании единого мусорного оператора в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании "Российского экологического оператора".
Обновлено в 11:09
Политика
Лавров объявил о начале переговоров по мирному договору с Японией
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Японии Таро Коно в Москве объявил о старте переговоров по мирному договору между двумя странами.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Не менее 40 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Согласно информации некоторых СМИ, в результате взрыва пострадали не менее 40 человек.
Обновлено в 10:43
Политика
Медведев назвал новогодние каникулы вредными для экономики
Чрезмерно длинные новогодние каникулы вредят экономике России.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Поправки о системах газовой безопасности в домах внесли в Госдуму
Проект поправок в Жилищный кодекс РФ, который предполагает установку автоматизированных систем контроля за обеспечением газовой безопасности в жилых домах, внесли в Госдуму.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Суд в Китае приговорил гражданина Канады к смертной казни
Суд средней ступени города Далянь на северо-востоке Китая приговорил гражданина Канады к смертной казни за контрабанду наркотиков.
Обновлено в 08:08
Экономика
Более половины россиян поддержали отставку правительства
Более 50% россиян поддержали отставку правительства, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром в декабре 2018 года.
Обновлено в 02:45
Политика
СМИ узнали о предложении Порошенко уволить главу своей администрации
Глава администрации украинского президента Петра Порошенко Игорь Райнин может быть уволен.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Избитая в школе учительница попросила полицию прекратить проверку
Обновлено в 10:09
Политика
ОЗХО решила внести «Новичок» в список запрещенных веществ
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) согласилась добавить нервно-паралитическое вещество «Новичок» в список запретных веществ, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 10:03
Происшествия
В Ростовской области произошел взрыв газа в жилом доме
В городе Шахты в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:20
Общество
Фотография яйца побила рекорд по лайкам в Instagram
Фото куриного яйца набрало более 26 миллионов лайков в Instagram и побило мировой рекорд в соцсети.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Полиция Мордовии проверяет видео с сожжением российского флага
Обновлено в 08:16
Транспорт
Водители депутатов пожаловались в Кремль на дорогую парковку в Москве
Как говорится в обращении главы профсоюза Вадима Тарношинского (есть у РБК) к начальнику транспортного управления Управления делами президента России Анатолию Тюкову (автобаза находится в подчинении УДП), после того как цена за платную парковку в центре столицы выросла до 380 руб. в час, в «Правозащиту» стали поступать многочисленные жалобы водителей автобазы.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Стена поврежденного взрывом жилого дома в Шахтах может обрушиться
Стена поврежденного взрывом газа жилого дома в ростовском городе Шахты может обрушиться. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Российская ЛГБТ-сеть: В Чечне до смерти запытали двоих геев
В Чечне во время пыток убиты двое подозреваемых в гомосексуальности, сообщает Российская ЛГБТ-сеть.
Обновлено в 03:28
Космос
Восстановить связь с телескопом «Спектр-Р» пока не удалось
Обновлено вчера в 08:29
Общество
В России задумались о вводе зеленых автомобильных номеров
Обновлено в 06:58
Общество
Минкультуры обнаружило нарушения в деятельности МХТ им. Чехова
Министерство культуры РФ провело комплексную проверку деятельности Московского Художественного театра имени Чехова и выявило некоторые нарушения.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Бабушка сестер Хачатурян намерена выселить внучку из квартиры
Мать убитого в Москве Михаила Хачатуряна намерена по суду выселить из квартиры старшую дочь — одну из подозреваемых в жестоком преступлении.
Обновлено в 07:54
Политика
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено вчера в 06:58
Энергетика
Медведев: Правительство пристально следит за ценами на бензин
Правительство пристально следит за ценами на бензин, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:08
Политика
Глава Удмуртии рассказал Путину об успехах региона
Президент России Владимир Путин во вторник провел встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым, который доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона, сообщили в пресс-службе Кремля.
Обновлено в 08:57
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
Фигуриста Евгения Плющенко госпитализировали в одну из московских клиник из-за сильных болей в спине.
Обновлено 12 января в 15:28
Общество
Тариф за сбор сухих коммунальных отходов могут снизить до нуля
Правительство рассчитывает, что в будущем тариф за сбор сухих коммунальных отходов удастся снизить до нуля, заявил вице-премьер Алексей Гордеев.
Обновлено в 08:05
Политика
Прокуратура Украины заподозрила экс-министра обороны в госизмене
Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что бывшего министра обороны Дмитрия Саламатина заподозрили в госизмене, он якобы способствовал "вытеснению" Украины с мировых рынков вооружения "в пользу РФ".
Обновлено в 12:02
Энергетика
Бензин АИ-95 к 9 января подорожал почти до 45 рублей
По данным ведомства, средняя стоимость дизельного топлива с 1 по 9 января увеличилась на 0,7%. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляла (здесь и далее – по состоянию на 9 января) 41,67 рубля, АИ-95 – 44,96 рубля, АИ-98 – 50,79 рубля, дизельного топлива – 47,14 рубля.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Семья Маргариты Тереховой просит о помощи в ее лечении
Знаменитая артистка нуждается в круглосуточном уходе и дорогих лекарствах. Ее семья обратилась к коллегам и поклонникам с просьбой о помощи.
Обновлено в 06:22