Экономика

Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое маслоИзвестия 07:25

Государственная дума планирует полностью отменить налоговую льготу на пальмовое масло до конца весенней сессии, пленарное заседание которой состоится 25 июля. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила спикер нижней палаты парламенты Вячеслав Володин, пишет «Интерфакс».
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с чего всё началось

Вячеслав Володин: пальмовое масло лишат льгот

«Учитывая, что под понятие плодово-ягодной продукции попадают в том числе плоды и ягоды, которые не выращиваются на территории Российской Федерации, вышли на решение скорректировать ко второму чтению норму внесенного ранее законопроекта», — пояснил Председатель ГД.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 08:52, Вашингтон
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