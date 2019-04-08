Экономика
Госдума до 12 апреля примет закон о крабовых аукционахREGNUM 07:16
Госдума планирует рассмотреть законопроект о крабовых аукционах во втором, решающем, и третьем, окончательном, чтении уже на этой неделе, до 12 апреля. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.
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Происшествия
В Риме ссора в социальной сети переросла в массовую драку
Около десяти молодых людей приняли участие в массовой драке в Риме (Италия), которая возникла после "полемики в социальной сети".
Обновлено в 12:19
Экономика
Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года
По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.
Обновлено в 15:28
Здоровье
Росздравнадзор просит Генпрокуратуру проверить свердловских чиновников
В регионе завершилась внеплановая проверка ведомства Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) подвела итоги внеплановых проверок в Свердловской области.
Обновлено в 12:47
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Политика
Украинские депутаты пожаловались на немецких парламентариев в ПАСЕ
Депутат Рады Борислав Береза пожаловался на поведение немецкой делегации в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Представитель армии Хафтара назвал цель авиаудара по аэропорту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари подтвердил, что удар по аэропорту в Триполи был нанесен авиацией ЛНА, а его целью были военные самолеты войск, подконтрольных правительству национального согласия Фаиза Сараджы, передает Reuters.
Обновлено в 14:58
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Наука
В национальном заповеднике во Флориде поймали питона-рекордсмена
По данным Флоридской комиссии по охране рыб и дикой природы (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission, FWC), бирманские питоны, пойманные во Флориде, часто имеют длину от 1,8 до трех метров, в то время как в родной среде обитания могут вырастать и до значительно больших размеров.
Обновлено в 11:58
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Общество
Уральцу доплатили 370 тысяч рублей после перерасчета пенсии
Кроме единоразовой выплаты в 370 тысяч рублей пенсионер получил ежемесячную надбавку к пенсии в четыре тысячи рублей.
Обновлено в 10:26
Политика
Путин не договорился с Эрдоганом о цене на российский газ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги своих переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись сегодня, 8 апреля, в Москве.
Обновлено в 13:57
Гаджеты
Линейка Samsung Galaxy Note 10 будет представлена 4 моделями
По факту окажется две модели, но с разными возможностями.
Обновлено в 13:41
Общество
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
Обновлено в 05:09
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Футбол
Сборная России поздравила Акинфеева с 33-летием
Сборная России поздравила вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с днем рождения. Сегодня экс-голкиперу национальной команды исполнилось 33 года.
Обновлено в 07:30
Политика
Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко
Настоящим местом рождения Марины Порошенко оказался Семипалатинск, который располагается на востоке Казахстана.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта
В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено в 13:11
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено в 01:48
Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне продолжающей дорожать нефти.
Обновлено в 03:22
Общество
«Расследование» ФБК о комбинате «Конкорд» потерпело крах в суде
На YouTube-канале «Навальный-live» было опубликовано видео, на котором бывшая сотрудница комбината «Московский школьник» Наталья Шилова, которую ошибочно связывают с компанией Евгения Пригожина «Конкорд», рассказала об антисанитарии на комбинате.
Обновлено в 15:36
Энергетика
«Газпром» видит в СПГ источник потерь бюджета
СПГ с проекта НОВАТЭКа «Ямал СПГ» вытеснял газ «Газпрома» с европейского рынка в 2018 году, считают в монополии: из-за этого бюджет недополучил 30 млрд руб. налогов и экспортной пошлины.
Обновлено в 09:52
Экономика
Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), в обновленный состав которого вошли представители ВЭБ.РФ (100% акционер фонда), Минвостокразвития и Ростелекома.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Футбол
В «Анжи» не ведут переговоров с «Газпромом»
Напомним, что футбольный клуб «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности.
Обновлено в 09:37
Культура
Сыну Плющенко посоветовали не выступать под песню Майкла Джексона
Организаторы европейских и азиатских ледовых шоу рекомендовали сыну фигуриста Евгения Плющенко Александру не выступать на льду под песню Майкла Джексона, написала на своей странице в instagram мать ребенка, музыкальный продюсер Яна Рудковская.
Обновлено вчера в 23:16
Хоккей
Российские хоккеистки проиграли канадкам на чемпионате мира
Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира в Эспоо (Финляндия).
Обновлено в 14:57