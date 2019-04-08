Госдума до 12 апреля примет закон о крабовых аукционахREGNUM вчера в 07:16

Госдума планирует рассмотреть законопроект о крабовых аукционах во втором, решающем, и третьем, окончательном, чтении уже на этой неделе, до 12 апреля. Об этом журналистам заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Госдума до 12 апреля примет закон о крабовых аукционах

Политика МИД Эквадора: сотрудник посольства отозван из-за контактов с Ассанжем Министерство иностранных дел Эквадора отозвало сотрудника посольства в Лондоне из-за контактов с основателем проекта Wikileaks Джулианом Ассанжем, заявил глава ведомства Хосе Валенсия 8 апреля в эфире радиостанции Democracia.

Политика Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.

Путешествия Татарстанцев сняли с самолета на Канарах из-за ветрянки Семью из Татарстана сняли с самолета, отправлявшегося с острова Тенерифе, из-за заболевания детей.

Авто Названы самые аварийные марки автомобилей в Москве Согласно статистике страховой компании «Согласие» за 2018 год, на исследование которой ссылается агентство «Москва», самыми аварийными брендами в столице являются Maserati, Lexus, Audi, Porsche и Jaguar.

Кино Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Общество В приложении «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Сбербанк предупредил пользователей о затруднениях в работе приложения «Сбербанк Онлайн».

Армия и оружие Авиация и флот экстренно подняты из-за объявленного похода НАТО в Керченский пролив После негласной информации о готовящемся морском походе кораблей НАТО в Керченский пролив, Минобороны неожиданно объявило об экстренных мерах.

Политика Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов Владимир Путин одобрил генетическую паспортизацию О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе "Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности" до 2025 года.

Экономика Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.

Происшествия В Китае десять человек попали под лавину Сход снежной лавины произошел накануне в горной местности городского округа Чанцзи Синьцзян-Уйгурского автономного района на Северо-Западе Китая, в результате чего в ловушке оказались 10 человек.

Происшествия У Александра Шестуна забрали все Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Общество В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

Путешествия Составлен рейтинг популярных городов для путешествий с детьми в мае Рейтинг самых популярных городов для путешествий россиян с детьми на майские праздники возглавил Санкт-Петербург, где средняя стоимость аренды жилья составляет 3,1 тысячи рублей в сутки, сообщает Tvil.ru.

Транспорт Проезд по платным дорогам подорожает Автодор сообщает о сезонном изменении тарифов за проезд по платным участкам дороги.

Общество В ФСБ зафиксировали двукратный рост числа коррумпированных сотрудников Число выявленных коррумпированных сотрудников ФСБ выросло за год вдвое, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в РФ в 2018 году.

Общество Житель Калининграда нашел старинную бутылку с ядовитыми конфетами Житель Калининграда нашел на одной из стройплощадок города старинную бутылку, внутри которой находилось больше 20 конфет с изображением перекрещенных костей на этикетке.

Политика Трамп раскритиковал запрет возвращать беженцев в Мексику Американский президент Дональд Трамп назвал несправедливым к США решение суда, заблокировавшего политику Белого дома по возвращению в Мексику беженцев из третьих стран.

Общество В России может быть введен налог на весельные лодки Госдума приняла во втором чтении поправку в Налоговый кодекс об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил из перечня необлагаемых налогом транспортных средств.

Общество Эксперты назвали наиболее уязвимый слой населения в РФ Из-за изменений в пенсионном законодательстве самыми уязвимыми слоями населения нашей страны могут стать граждане предпенсионного возраста - мужчины 60-64 лет и женщины 55-59 лет.

Экономика РАНХиГС: половина россиян не удовлетворены своими доходами "Коммерсант" приводит данные Росстата, Центробанка и академии госслужбы о доходах и расходах россиян и их удовлетворенности от жизни.

Шоу-бизнес Гоген Солнцев задумался о гипнозе ради спасения семьи Прочитал интересную статью, как семья переживала конфликты и дойдя до развода-обратилась к гипнозу.

Авто Кроссовер-купе Haval F7x за 1 млн рублей выйдет на рынок 12 апреля На рынок Haval F7x выйдет с двумя бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 2,0 литра, выдающими 150 и 190 л.с. соответственно.

Политика Глава Хакасии ответил Леонтьеву иском на «дебила» Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал исковое заявление в суд на телеведущего Михаила Леонтьева, отстаивая право на защиту чести, достоинства и деловоq репутации, сообщает РИА Новости.