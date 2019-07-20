Экономика

Госдума дала оценку закону о повышении НДС на пальмовое маслоMoneyTimes.Ru 01:07

Поправкой для пальмового масла вводится НДС в размере 20%.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 04:08, Вашингтон
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Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.
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Ставка сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за границы для личных нужд может вырасти в два раза.
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Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.
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Глава региона Александр Богомаз во время встречи рассказал о том, что делается в области в плане развития медицины, привлечения медкадров в регионов, подготовки будущих абитуриентов для поступления в Первый мед. — в Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.
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Автомобиль НАТО подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана Кабуле, жертв среди военнослужащих альянса нет, передает агентство Пажвак со ссылкой на представителя миссии НАТО "Решительная поддержка".
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Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
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«По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.
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