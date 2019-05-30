Происшествия
В России ужесточили наказание за «пьяные» ДТПРамблер 08:49
Депутаты Госдумы законопроект одобрили. "Дилетантизм": автомобилисты о наказании за «пьяные» ДТП Теперь если по вине пьяного водителя человеку причинён тяжкий вред, автолюбителю будет грозить от 3 до 7 лет реального лишения свободы. Ранее санкция статьи предусматривала до 4 лет заключения.
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Эта инициатива была внесена всеми политическими фракциями Государственной думы и поддержана профильными министерствами и ведомствами, а главное, она поддерживается обществом.
— Вячеслав Володин, российский политикРБК 08:55
с чего всё началось
Государственная Дума на заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, ужесточающие наказание за дорожно-транспортные происшествия, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и повлекшие за собой серьезные травмы или гибель других людей.Государственная Дума РФ07:47
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Экономика
Китай перестал покупать сою в США
Китай приостановил закупку сои в США на фоне торговых споров между Вашингтоном и Пекином.
Обновлено в 05:09
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено в 20:38
Авто
Из Lada сделали дом на колесах
Из автомобиля Lada Granta FL сделали дом на колесах.
Обновлено в 08:14
Происшествия
СМИ сообщили о взрыве, прогремевшем на границе Колумбии и Венесуэлы
Как пишет газета El Tiempo, взрыв прогремел в колумбийском городе Кукута, который находится на границе с Венесуэлой.
Обновлено в 23:16
Хоккей
«Торонто» может обменять Никиту Зайцева
Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» рассматривает вариант обмена российского защитника Никиты Зайцева, информирует в «Твиттере» североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман.
Обновлено в 16:19
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено в 23:17
Армия и оружие
Летчик-испытатель доложил о преимуществах Су-57
В ближайшее время должен быть заключен контракт на поставку 76 единиц Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о новом истребителе Су-57, передает РИА Новости.
Обновлено в 23:23
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич боится родить двойню
Анна Хилькевич, успешная актриса и мама двоих детей, признавалась, что не считает себя суеверной.
Обновлено в 22:00
Политика
В Киеве анонсировали возможную встречу в «нормандском формате» в июле
В июне 2014 года в рамках празднования в Шато-де-Буневиль была проведена первая встреча в формате так называемой нормандской четверки — России, Украины, Франции и Германии.
Обновлено в 16:36
Финансы
В Счётной палате предложили расширить использование маткапитала
Аудитор Счётной палаты России Светлана Орлова в беседе с РИА Новости сообщила, что сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу на 1 января 2019 года достигла 1,5 триллиона рублей.
Обновлено в 22:14
Политика
Спецпредставителя КНДР по США казнили после неудачного саммита в Ханое
По данным неназванного источника издания, северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал казнить несколько высших должностных лиц, в том числе Ким Хек Чхоля в марте после того, как они не смогли достичь соглашения с президентом Дональдом Трампом на втором саммите между лидерами США и КНДР.
Обновлено в 20:24
Политика
Российская и китайская части моста через реку Амур состыкованы
Российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур состыкованы, во время церемонии строители двух государств установили болты на замыкающем блоке и доложили об успешном завершении операции, передает корреспондент РИА Новости с места события.
Обновлено в 22:11
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Музыка
Дочь Алсу дала первое интервью после скандала на «Голос. Дети»
Шестнадцатого мая Первый канал аннулировал результаты шестого сезона шоу, в котором, по итогам голосования телезрителей, победила Микелла Абрамова.
Обновлено в 20:37
Кино
Глава Забайкальского края поприветствовал гостей кинофестиваля
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поприветствовал организаторов и членов жюри одного из самых крупных культурных событий региона - VIII Забайкальского международного кинофестиваля.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено 28 мая в 08:42
Футбол
Шунин и Лунев прибыли в расположение сборной России
Голкипер "Зенита" Андрей Лунев и вратарь "Динамо" Антон Шунин приехали на базу в Новогорск, где сборная России будет готовиться к играм отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 10:40
Армия и оружие
РФ отвергает обвинения в нарушении моратория на ядерные испытания
Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне, заявил в комментарии агентству РИА Новости, что Россия категорически отвергает инсинуации со стороны США в отношении нарушения Москвой Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено в 02:17
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Политика
Опубликована стенограмма встречи Зеленского с лидерами украинских партий
На сайте президента Украины опубликовали стенограмму встречи украинского лидера Владимира Зеленского с руководством Верховной рады и главами парламентских фракций.
Обновлено в 14:19
Происшествия
В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа
Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня.
Обновлено в 05:26
Политика
Верховная рада озаботилась правами коренных народов России
В пояснительной записке к документу уточняется, что данным заявлением парламент желает привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» в целях усиления давления на Россию, чтобы государство прекратило допускать эти нарушения.
Обновлено в 07:52
Спорт
Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене заняла первое место в прыжках в высоту на этапе "Бриллиантовой лиги", который проходит в Стокгольме.
Обновлено в 15:33
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Петербурге неадекватный водитель каршеринга попал на видео
В Санкт-Петербурге остановили неадекватного водителя на автомобиле каршеринга.
Обновлено в 22:04
Политика
Пентагон ввел запрет на услуги России для космических запусков
Пентагон США включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при коммерческих запусках спутников.
Обновлено в 09:45