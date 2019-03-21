Экономика
Госдума РФ в первом чтении приняла закон об ипотечных каникулахTATRE.ru вчера в 10:51
Депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении одобрили законопроект о введении ипотечных каникул для заемщиков, которые оказались в сложной ситуации.
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У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей.
— Вячеслав Володин, российский политикМетагазета вчера в 07:06
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Политика
Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено 20 марта в 11:38
Происшествия
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В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
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Общество
Минтруд РФ призвал чиновников хвалить подчиненных вместо премий
Министерство труда и соцзащиты России порекомендовало министрам и губернаторам заменить денежные премии для подчиненных публичной похвалой.
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Политика
Судовладелец танкера «Витязь» опроверг контакты с КНДР
Судовладелец танкера "Витязь" — российская компания "Алиса" — опроверг контакты с КНДР.
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Общество
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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено вчера в 08:15
Политика
Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина
Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.
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В Липецкой области грузовик столкнулся с цистерной
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Космос
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Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено вчера в 09:23
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено вчера в 12:29
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено вчера в 12:17
Политика
В Кремле прокомментировали сценарии сохранения власти Путиным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал перечисленные изданием сценарии сохранения Путина у власти «вольными упражнениями», которые «не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле» (цитата по РИА «Новости»).
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Венгрия получит российский газ в обход Украины
Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max
Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области
В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Нюша презентовала новую коллекцию одежды на Неделе моды в Москве
После рождения ребенка певица Нюша стала посещать спортзал, чтобы привести свою фигуру в норму, а также долгое время готовилась к презентации новой коллекции одежды.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено вчера в 00:10
Игры
Paradox анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Paradox официально анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Это прямое продолжение оригинального проекта 2004 года, местом действия которого на этот раз станет Сиэтл.
Обновлено вчера в 23:30
Космос
«Луна-25» сделает «флюорографию» естественному спутнику Земли
Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил, что детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН, установленный на посадочном модуле космического аппарата «Луна-25», просветит грунт естественного спутника Земли на глубину около 60 см с целью изучить его состав.
Обновлено вчера в 21:28
Общество
В работе Instagram произошел сбой
Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
США массово модернизируют «Абрамсы» до M1A2 SEPv3
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Токио
В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой
В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Общество
В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию
В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено вчера в 20:17
Шоу-бизнес
В день церемонии прощания с Юлией Началовой Рита Дакота опубликовала пост о ней
Исполнительница Рита Дакота присоединилась к тем, что скорбит по Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено вчера в 15:27
Гаджеты
Intel впервые показала свою дискретную видеокарту
Судя по фото, видеокарта займет в корпусе ПК пространство двух слотов и предложит четыре видеовыхода.
Обновлено вчера в 00:59