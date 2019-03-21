Госдума РФ в первом чтении приняла закон об ипотечных каникулахTATRE.ru вчера в 10:51

У тех, кто потерял возможность работать из‑за серьезной травмы, стал инвалидом, в чьей семье возникли финансовые трудности или погиб единственный кормилец, должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного кредита или уменьшить размеры ежемесячных платежей.

Депутаты Государственной Думы РФ в первом чтении одобрили законопроект о введении ипотечных каникул для заемщиков, которые оказались в сложной ситуации.

Госдума РФ в первом чтении приняла закон об ипотечных каникулах

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

Общество Минтруд РФ призвал чиновников хвалить подчиненных вместо премий Министерство труда и соцзащиты России порекомендовало министрам и губернаторам заменить денежные премии для подчиненных публичной похвалой.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Политика Белый дом отказался предоставить демократам переговоры Трампа и Путина Белый дом отклонил запрос от демократов, которые просили предоставить документы, касающиеся переговоров между президентами США и России — Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Происшествия Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Шоу-бизнес Марат Башаров официально развелся с женой В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.

Футбол «Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.

Энергетика Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».

Политика В Кремле прокомментировали сценарии сохранения власти Путиным Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал перечисленные изданием сценарии сохранения Путина у власти «вольными упражнениями», которые «не имеют никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле» (цитата по РИА «Новости»).

Политика Венгрия получит российский газ в обход Украины Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз.

Происшествия Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.

Технологии Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.

Происшествия Дело о хищении завели против главного судебного пристава Томской области В настоящее время фигуранта дела допрашивают, проводятся обыски на его рабочем месте.

Шоу-бизнес Нюша презентовала новую коллекцию одежды на Неделе моды в Москве После рождения ребенка певица Нюша стала посещать спортзал, чтобы привести свою фигуру в норму, а также долгое время готовилась к презентации новой коллекции одежды.

Армия и оружие США перебросили в Европу бомбардировщики B-52 ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.

Игры Paradox анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 Paradox официально анонсировала Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2. Это прямое продолжение оригинального проекта 2004 года, местом действия которого на этот раз станет Сиэтл.

Космос «Луна-25» сделает «флюорографию» естественному спутнику Земли Заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщил, что детектор нейтронов и гамма-лучей АДРОН, установленный на посадочном модуле космического аппарата «Луна-25», просветит грунт естественного спутника Земли на глубину около 60 см с целью изучить его состав.

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Токио В международном аэропорту Нарита, который находится недалеко от Токио, произошел инцидент с участием двух грузовых самолетов.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Общество В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.

Армия и оружие Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».