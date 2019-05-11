Экономика
Госдума 14 мая обсудит снижение ипотечной ставки до 8%Коммерсантъ вчера в 13:19
Государственная дума 14 мая проведет парламентские слушания по реализации поручения президента о снижении ипотечной ставки, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он заявил, что на слушаниях будут присутствовать представители ЦБ, банковского сообщества и эксперты.
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Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки
Парламентская газетавчера в 06:32
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