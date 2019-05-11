Экономика
Госдума 14 мая обсудит снижение ипотечной ставки до 8%Коммерсантъ вчера в 13:19
Государственная дума 14 мая проведет парламентские слушания по реализации поручения президента о снижении ипотечной ставки, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он заявил, что на слушаниях будут присутствовать представители ЦБ, банковского сообщества и эксперты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки
Парламентская газетавчера в 06:32
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Политика
Команда Зеленского назвала условие противостояния с Верховной Радой
Штаб новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на YouTube видеоопрос, в котором жители Киева рассуждают о роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания
Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл собрался жениться
Кинопродюсер Тревор Энгельсон, бывший муж Меган Маркл, собирается жениться на диетологе Трейси Керланд.
Обновлено вчера в 20:07
Общество
В Киеве началось шествие матерей погибших в Донбассе военных
Ежегодное шествие матерей началось в центре Киева в воскресенье, 12 мая.
Обновлено в 07:44
Футбол
У Казанского собора устроили драку фанаты «Зенита» и ЦСКА
Обновлено в 07:36
Происшествия
При стрельбе в турецком кафе пострадали 10 человек
В результате стрельбы в кафе района Сельчук к северу от турецкого города Коньи получили ранения 10 человек.
Обновлено в 07:50
Общество
Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса»
По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.
Обновлено в 07:25
Наука
На тихоокеанском побережье обнаружены микроорганизмы, дышащие мышьяком
Обновлено 10 мая в 00:08
Происшествия
Аварийная посадка пассажирского самолета без шасси попала на видео
Самолет авиакомпании Myanmar National Airlines, перевозивший 89 пассажиров, совершил аварийную посадку без шасси в аэропорту города Мандалай (Мьянма).
Обновлено в 06:13
Хоккей
Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов
«На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В ОАЭ опровергли сообщения СМИ о взрыве на нефтяных танкерах
В Объединенных Арабских Эмиратах опровергли сообщения СМИ о мощных взрывах в порту эмирата Фуджейра при пожаре на нефтяных танкерах.
Обновлено в 06:22
Наука
Выявлена основная причина аритмии у людей без вредных привычек
В результате у человека возникает аритмия. Ее коварство заключается в том числе в частом отсутствии клинический проявлений.
Обновлено в 02:03
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Происшествия
В Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi
Неизвестные сожгли в Киеве в ночь на воскресенье автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.
Обновлено в 07:25
Культура
Эмилию Кларк напугала восковая фигура Дейенерис в музее Ирландии
Пользователи соцсетей жёстко раскритиковали восковую фигуру персонажа "Игры престолов" Дейенерис Таргариен.
Обновлено вчера в 13:59
Гаджеты
Боги маркетинга. Huawei построила в Берлине 20-этажный дом, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) на своей страничке в Twitter опубликовал фотографии и сведения о том, что Huawei построила 20-этажное здание в Берлине просто для того, чтобы разместить на нем рекламу Huawei P30 Pro.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
В декабре выйдет документальный фильм о Михаэле Шумахере
Документальный фильм о жизни легендарного гонщика Михаэля Шумахера увидит свет в декабре этого года.
Обновлено в 06:45
Кино
Фильм «Дылда» номинирован на премию Каннского кинофестиваля
Обновлено вчера в 22:31
Армия и оружие
Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Общество
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07
Общество
О сильных ливнях с градом и грозой предупредили в МЧС Кубани
В региональном МЧС предупредили об очередном ухудшении погодных условий на 12 мая.
Обновлено в 05:46
Происшествия
По факту смерти Доренко будет проведено дополнительное расследование
По факту смерти главного редактора радио "Говорит Москва", журналиста Сергея Доренко, умершего 9 мая после падения с мотоцикла от, как было сказано ранее, разрыва аорты, будет проведена повторная судебно-медицинской экспертиза.
Обновлено в 06:25
Хоккей
Россия — Австрия 5:0 (3-й период)
После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.
Обновлено в 06:50
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото
Изучив официальный тизер и свежие шпионские фотографии модели, независимые дизайнеры представили первые рендеры новинки.
Обновлено в 00:38
Общество
Под Астраханью обнаружили захоронение богатого сарматского воина
Ученые обнаружили в Астраханской области захоронение богатого сарматского воина.
Обновлено в 03:09
Футбол
Ван Дейк признан лучшим игроком сезона в АПЛ
Ранее ван Дейк был признан лучшим игроком сезона в Премьер-лиге по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Обновлено в 07:33