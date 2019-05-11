Экономика

Госдума 14 мая обсудит снижение ипотечной ставки до 8%Коммерсантъ вчера в 13:19

Государственная дума 14 мая проведет парламентские слушания по реализации поручения президента о снижении ипотечной ставки, рассказал журналистам спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он заявил, что на слушаниях будут присутствовать представители ЦБ, банковского сообщества и эксперты.
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Госдума проработает вопрос снижения ставки по ипотеке

News.ruвчера в 07:35

В Госдуме 14 мая обсудят вопрос снижения ипотечной ставки до 8%

REGNUMвчера в 08:34

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Известиявчера в 08:24

Депутаты и банкиры обсудят снижение ипотечной ставки до 8%

НТВвчера в 08:21

Госдума пообещала обсудить с банкирами снижение ипотеки до 8%

Московский Комсомолецвчера в 08:14

Госдума 14 мая обсудит снижение ипотечной ставки до 8%

Коммерсантъвчера в 13:19

Володин: депутаты 14 мая обсудят с банковским сообществом снижение ипотечной ставки

Парламентская газетавчера в 06:32
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Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
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Обновлено в 05:40
Общество

Опубликованы средние зарплаты немецких рабочих

Немецкое издание Deutsche Welle, ссылаясь на исследование портала StepStone, опубликовало данные о среднемесячной заработной плате рабочих в Германии – 43 тысячи евро в год.
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Политика

В Албании прошла очередная волна протестов оппозиции

Обновлено в 12:51
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В Париже активисты вылили на ступени дворца Шайо 300 литров «крови»

Активисты из экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания») провели в центре Парижа акцию, вылив 300 л бутафорской крови на ступени дворца Шайо, расположенного на площади Трокадеро.
Обновлено в 12:52
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В Волгограде горят частный дом и ангар

Частный дом и ангар горят в Волгограде, информация о пострадавших уточняется, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:25
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Софья Каштанова впервые показала сына

Актриса Софья Каштанова опубликовала первое фото с маленьким сыном.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие

Наев заявил, что украинские военные могут вернуть Донбасс за сутки

На возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе военным понадобится меньше суток, утверждает бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев.
Обновлено в 15:44
Авто

Эксперты назвали худшие модели авто в РФ

Автомобиль начинает «цвести» ржавчиной в ближайшие годы после покупки, да и надежность основных узлов модели под большим вопросом.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКА

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Обновлено в 13:15
Футбол

Дюков: «Зенит» уверенно управлял тренерской карьерой Семака

Президент РФС Александр Дюков похвалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака, который привёл петербургский клуб к титулу чемпиона России.
Обновлено в 15:07
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26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж

26-летняя дочь Александра Серова вышла замуж Напомним, что у Мишель отличные отношения с отцом.
Обновлено в 01:32
Общество

В Нижнем Новгороде оштрафовали продавца георгиевских лент со свастикой

Предприниматель в Нижнем Новгороде, торговавший георгиевскими лентами со свастикой, оштрафован на три тысячи рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 11:56
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Общество

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности в столичном регионе на субботу, 11 мая.
Обновлено 10 мая в 10:23
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Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Обновлено в 15:04
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Объяснено попадание С-300 в США

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Сергей Лазарев пригрозил закрыть социальные сети после Евровидения

Певец Сергей Лазарев в интервью Регине Тодоренко заявил, что после музыкального конкурса Евровидение он намерен закрыть свои личные аккаунты во всех социальных сетей.
Обновлено в 01:35
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Украшения-контрацептивы проходят первые тесты

Обновлено в 15:23
Хоккей

Форвард сборной Швеции Братт получил травму в игре с Италией

Нападающий сборной Швеции Йеспер Братт не смог завершить матч ЧМ-2019 против команды Италии (8:0). Хоккеист получил повреждение верхней части тела, из-за которого полностью пропустил третий период.
Обновлено в 14:40
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Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал.
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Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
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Путин проведет серию военных совещаний в новом формате

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Завершено голосование на президентских выборах в Литве

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Путин упал на лед перед зрителями хоккейного матча

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