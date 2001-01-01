Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлнТАСС 05:13
Сумма японского государственного долга, отмечает в связи с этим телеканал NHK, достигла наивысших размеров за всю историю страны. Она возросла почти на $141 млрд с последнего дня предыдущего финансового года. Госдолг более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны.
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Футбол
Неймар дисквалифицирован на 3 матча за удар фаната
Ранее Неймар был также дисквалифицирован на три матча еврокубков за оскорбление арбитра в игре против "Манчестер Юнайтед" (1:3). Он подал апелляцию на данное решение и также планирует оспорить дисквалификацию во внутренних турнирах.
Обновлено в 05:56
Хоккей
Российские хоккеисты начинают участие на ЧМ матчем с норвежцами
С 2017 года команду возглавляет Петтер Торесен - отец одного из самых известных в Норвегии хоккеистов Патрика Торесена, выступавшего долгое время за уфимский "Салават Юлаев" и петербургский СКА.
Обновлено вчера в 18:20
Политика
В Орловке вандалы разбили мемориальные плиты
Обновлено в 07:10
Происшествия
Журналист Сергей Доренко умер после ДТП
Обновлено в 02:46
Общество
Невзоров ответил на смерть Доренко словами «можно только позавидовать»
Обновлено вчера в 17:18
Экономика
Uber привлек в ходе IPO $8,1 млрд; капитализация оценена в $75,5 млрд
Компания продала 180 миллионов акций стоимостью по $45 каждая. Рыночная стоимость компании оценивается в $75,5 млрд.
Обновлено в 01:20
Политика
На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом
На Украине произошел конфликт между главой новой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и почетным патриархом ПЦУ Филаретом.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Общество
Британского ведущего уволили за сравнение сына принца Гарри с шимпанзе
Обновлено вчера в 20:07
Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика
Париж допустил возможность приостановки для Грузии безвизового режима
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер, прибывший в Грузию в пятницу с официальным визитом, признал обеспокоенность Парижа криминалами и нелегалами из этой страны и допустил возможность приостановки безвизового режима, действующего два года, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 05:55
Общество
Дочь российского дальнобойщика посадили в тюрьму в США
Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России и гражданку Германии Анну Сорокину как минимум к четырем годам тюрьмы за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 06:37
Политика
Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой
Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Энергетика
Мировые цены на нефть завершили торги четверга разнонаправленно
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,42 доллара и составили 61,7 доллара за баррель.
Обновлено в 03:00
Общество
Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено вчера в 01:36
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Москве госпитализировали пять человек, пострадавших во время грозы
Пять человек госпитализированы в больницы Москвы после падения деревьев в разных районах города из-за грозы и порывов ветра до 19 метров в секунду.
Обновлено в 04:25
Политика
В Евросоюзе предложили ввести на востоке Украины международное правительство
С предложением создать в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках переходное международное правительство, которое бы проконтролировало бы проведение свободных выборов на данных территориях, выступила член внешнеполитического комитета Бундестага (Германия) от фракции Свободной демократической партии Рената Альт.
Обновлено в 05:27
Общество
Мэр Харькова пообещал вернуть проспекту имя маршала Жукова
Жители Харькова организовали сбор подписей за возвращение проспекту Григоренко имени маршала Жукова. Об этом пишет издание «Страна.UA».
Обновлено в 06:23
Космос
Россия пожаловалась NASA на запах спирта на МКС
Россия направила в NASA замечания из-за выброса изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки к ней корабля Dragon-2, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
Западные СМИ впечатлил парад Победы в Москве
Западных журналистов впечатлил прошедший в Москве Парад Победы.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ
Причиной смерти Сергея Доренко мог стать сердечный приступ или оторвавшийся тромб. Об этом свидетельствуют показания очевидцев.
Обновлено вчера в 14:10
Наука
Ученые остановили онкогенез у мышей
Опыты на мышах, осуществленные сотрудниками Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария), продемонстрировали, что применение нескольких специфических белков может остановить процесс зарождения и развития раковой опухоли — онкогенез.
Обновлено в 02:17
Происшествия
«Аэрофлот» отменил больше 10 рейсов SSJ-100
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов SSJ-100 9 мая, в том числе один международный в Таллин.
Обновлено вчера в 12:28
Политика
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России
Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 05:45
Космос
Прототип будущего межзвездного зонда был испытан на воздушном шаре
Речь идет о создании межзвездной миссии, состоящей из легкого паруса с направленной энергией и космического корабля вафельной шкалы (WSS) «wafercraft».
Обновлено в 06:29
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55