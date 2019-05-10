Финансы
Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлнТАСС 05:13
Сумма японского государственного долга, отмечает в связи с этим телеканал NHK, достигла наивысших размеров за всю историю страны. Она возросла почти на $141 млрд с последнего дня предыдущего финансового года. Госдолг более чем вдвое превышает размеры валового внутреннего продукта страны.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:05, Ашберн
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