Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском 07:28

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Госдолг Японии превысил $10 трлн

RT на русском07:28

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Rambler News Service08:07

Госдолг Японии впервые в истории страны превысил 10 триллионов долларов

Народные новости07:58

Госдолг Японии впервые превысил отметку в $10 трлн

Life.ru10:08

Госдолг Японии впервые за всю историю превысил 10 трлн долларов

Аргументы и Факты06:44

Госдолг Японии побил исторический рекорд

News.ru06:30

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

ТАСС05:13
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Мнимое благополучие Японии

Вести.UZ08:22
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Футбол

«Анжи» проиграл «Арсеналу» и вылетел из РПЛ

Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» проиграл тульскому «Арсеналу» и досрочно потерял шансы играть остаться в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне.
Обновлено в 11:36
Политика

Госдеп анонсировал встречу Помпео с Путиным

В ходе визита в Россию 12‒14 мая Помпео встретится не только с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, но и с Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение Государственного департамента США.
Обновлено в 09:55
Происшествия

В Торонто пассажирский самолет столкнулся с бензовозом

В аэропорту Пирсон в Торонто пять человек пострадали при столкновении самолета Air Canada Jazz с бензовозом.
Обновлено в 11:41
Путешествия

Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах

Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика

Киев ответил на неявку России в трибунал по делу украинских моряков

Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Игры

Для Titan Quest вышло новое дополнение — «Атлантида»

Обновлено вчера в 13:20
Происшествия

На Шиес вертолёт доставил 11 бочек с топливом

10 мая около полудня на станцию Шиес вертолетом было доставлено 11 бочек дизельного топлива.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена

Дочери Доренко утверждают, что журналиста отравила молодая жена Ксения и Екатерина считают, что сейчас женщина хочет скрыть среды преступления, отправив тело на кремацию.
Обновлено в 11:40
Политика

На Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом

Обновлено в 01:49
Энергетика

Чистую российскую нефть начали загружать на танкеры в порту Усть-Луга

Российскую нефть, полностью отвечающую показателям качества, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга, сообщило Минэнерго.
Обновлено в 10:17
Шоу-бизнес

Алена Водонаева разводится с мужем

Напомним, Алена Водонаева и Алексей Комов долгое время были друзьями, однако в 2017 году пара сыграла свадьбу.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Журналист Сергей Доренко умер после ДТП

Обновлено в 02:46
Политика

Захарова ответила главе МИД Японии про «резкие высказывания» Лаврова

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на слова министра иностранных дел Японии Таро Коно, который заявил, что дискуссия с его российским коллегой Сергеем Лавровым "доходила до резких высказываний".
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Новокузнецке обнаружили тело пропавшей в марте девушки-следователя

Обновлено в 10:55
Политика

Юрий Лужков не простил покойного журналиста Сергея Доренко

В своем комментарии на смерть известного журналиста Сергея Доренко Юрий Лужков назвал бывшего главного редактора радио «Говорит Москва» гением зла.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины

В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Футбол

«Динамо» и «Ростов» голов не забили

Обновлено в 09:27
Кино

Умерла народная артистка России Нелли Корниенко

Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Норвегией

Обновлено в 09:33
Происшествия

Журналисты узнали детали биографий пилотов сгоревшего SSJ 100

Обновлено в 08:46
Происшествия

Индийский истребитель «посадил» грузинский военный транспортник

Обновлено в 10:37
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Обновлено вчера в 14:53
Происшествия

Сергей Доренко умер от разрыва аорты

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Армия и оружие

Запад прорабатывает захват Калининграда

Западные страны прорабатывают сценарий захвата Калининграда.
Обновлено в 09:35
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Кино

В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»

В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено вчера в 10:59
Гаджеты

В Geekbench протестирован Realme X с Snapdragon 710 и 8 ГБ ОЗУ

Протестированный смартфон работал под управлением Android 9 Pie. Также стоит отметить, что этим новинкам приписывали иной процессор.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
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