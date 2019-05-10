Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском 07:28

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Госдолг Японии впервые превысил отметку в $10 трлн

Life.ru10:08

Госдолг Японии побил исторический рекорд

News.ru06:30

Госдолг Японии впервые в истории страны превысил 10 триллионов долларов

Народные новости07:58

Госдолг Японии превысил $10 трлн

RT на русском07:28

Госдолг Японии впервые за всю историю превысил 10 трлн долларов

Аргументы и Факты06:44

Госдолг Японии превысил $10 трлн

Rambler News Service08:07

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

ТАСС05:13
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Мнимое благополучие Японии

Вести.UZ08:22
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Происшествия

Сергея Доренко похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Обновлено вчера в 16:38
Кино

В прокат вышел фильм Павла Лунгина «Братство»

В российский прокат вышла драма Павла Лунгина об афганской войне «Братство».
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Запорожье полиция заставила ребенка снять пилотку с красной звездой

Закон, запрещающий демонстрацию советской символики, действует на Украине с 2015 года Украинские полицейские заставили девочку снять пилотку с красной звездой и тем самым довели ее до слез, сообщает РИА Новости со ссылкой на свидетелей инцидента, который произошел в четверг, 9 мая, в Запорожье.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия

Норвежская туристка умерла от укуса щенка на Филиппинах

Вернувшаяся с Филиппин норвежская туристка Биргитта Каллестад умерла после укуса щенка, пишет The Mirror.
Обновлено в 10:07
Происшествия

В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал

Обновлено вчера в 13:40
Политика

Путин ознакомился с планами развития центра «Сириус»

Президент РФ Владимир Путин в Сочи ознакомился с планами развития образовательного центра "Сириус". Он посетил объекты этого центра.
Обновлено в 09:26
Общество

Скончался экс-руководитель ГУВД Краснодарского края Александр Сапрунов

Сапрунов с 1994 по 2000 год возглавлял управление ГУВД Краснодарского края, имеет звание Героя труда Кубани и является Почетным гражданином Краснодара.
Обновлено в 08:04
Хоккей

Россия — Норвегия 2:0 (1-й период)

Обновлено вчера в 13:26
Общество

Виторган объяснил свой призыв отказаться от празднования Дня Победы

Актер Максим Виторган объяснил свой призыв отказаться от широкого празднования Дня Победы и слова про то, что 9 мая «нам праздновать нечего».
Обновлено в 02:47
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Вандалы осквернили могилы советских воинов на востоке Германии

Неизвестные осквернили советский мемориал в городе Шпремберг (федеральная земля Бранденбург) на востоке Германии.
Обновлено в 08:54
Авто

В России продажи Mercedes-Maybach S-Class упали на 38%

Обновлено в 08:02
Футбол

Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма»

Скотт Паркер утвержден главным тренером «Фулхэма». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:00
Футбол

Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31
Футбол

«Динамо» и «Ростов» голов не забили

Московское "Динамо" и "Ростов" не смогли определить победителя в матче 28-го тура российской Премьер-лиги.
Обновлено в 09:27
Гаджеты

В Samsung запатентовали складной «смартфон-кирпич»

В компании запатентовали складной «смартфон-кирпич» способный складываться в трех местах и превращающийся в параллелепипед.
Обновлено в 06:09
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Хоккей

Первый гол ЧМ-2019 забила сборная Финляндии

Сборная Финляндии забила первый гол на ЧМ-2019. На седьмой минуте матча со сборной Канады счет открыл нападающий Каапо Каако.
Обновлено в 10:25
Кино

В Грозном рассмотрят иск чеченского писателя против Джеймса Кэмерона

Чеченский писатель Руслан Закриев заявил РИА Новости, что Заводской суд Грозного рассмотрит по существу его иск о признании соавтором сценария фильма "Аватар" американского режиссера Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 09:14
Политика

В Крыму ответили на претензии Украины на Керченский пролив

Президент Украины Петр Порошенко 16 апреля заявил, что поручил МИД страны обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом принудить Россию к освобождению украинских кораблей и моряков.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Брухунова разбежались

Майские праздники пара провела в Сочи. Татьяна гуляла с Петросяном по набережной, осматривала сочинские красоты.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Москве проверяют ТЦ «БУМ» после сообщения о минировании

Правоохранители приступили к проверке торгового центра "БУМ" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:20
Политика

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Доренко

Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Владимир Путин «давно был знаком с Доренко», сообщает агентство «РИА Новости».
Обновлено в 09:10
Происшествия

Число жертв ДТП с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти

Число погибших при столкновении легкового автомобиля с троллейбусом в Дзержинске выросло до пяти человек.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Главред Mash сообщил об обысках в редакции

Главный редактор телеграм-канала Mash Максим Иксанов рассказал, что в редакции проходят обыски, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

В Тамбовской области ребенка насмерть засыпало песком

Следствие возбудило уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в насыпи с песком в Котовске в Тамбовской области, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 07:54
Происшествия

Число пострадавших во время грозы в Москве возросло до 12

В результате сильного ветра и грозы в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол

Президент «Урала»: пусть Еськов больше не судит наши матчи

Президент "Урала" Григорий Иванов после ничьей 2:2 в игре 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" поставил под сомнение профессионализм судьи Алексея Еськова, передает Sport24.
Обновлено в 09:00
Игры

Deep Silver тизерит что-то по Saints Row

Обновлено в 07:58
Общество

МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
Обновлено в 08:43
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