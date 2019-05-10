Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском 07:28
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 10:40, Ашберн
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Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
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