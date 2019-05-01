Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском вчера в 07:28

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Госдолг Японии превысил $10 трлн

RT на русскомвчера в 07:28

Госдолг Японии впервые в истории превысил 10 трлн долларов

ФАНвчера в 08:42

Госдолг Японии впервые в истории страны превысил 10 триллионов долларов

Народные новостивчера в 07:58

Госдолг Японии впервые превысил отметку в $10 трлн

Life.ruвчера в 10:08

Госдолг Японии впервые за всю историю превысил 10 трлн долларов

Аргументы и Фактывчера в 06:44

Госдолг Японии побил исторический рекорд

News.ruвчера в 06:30

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

ТАССвчера в 05:13
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Мнимое благополучие Японии

Вести.UZвчера в 08:22
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Происшествия

«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet

Перелет должен был выполнить Sukhoi Superjet 100. Также был отменен рейс SU1374 из Москвы в Белгород и обратный.
Обновлено 08 мая в 13:47
Политика

На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе», а в 2018 году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России».
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ

Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено 09 мая в 03:18
Общество

Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму

С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Курской области

Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в Курской области в результате столкновения транспортного средства с деревом.
Обновлено в 01:13
Политика

Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону

Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Дочери Сергея Доренко попросили проверить версию об отравлении отца

Обновлено вчера в 14:45
Общество

Диета DASH уменьшает риск сердечной недостаточности

Ученые из Университета Уэйк-Форест провели исследование, которое показало, что диета DASH помогает уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:20
Общество

Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в любви

Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов

Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Катя Лель показала своим подписчикам НЛО

В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено вчера в 21:47
Общество

В Турции оштрафовали Facebook из-за утечки фотографий пользователей

"С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 11:09
Кино

Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент

Обновлено в 00:05
Наука

В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет

Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Политика

Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Футбол

Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
Обновлено вчера в 23:43
Политика

В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Здоровье

Эксперты развеяли 4 мифа о хлебе

Обновлено вчера в 16:11
Общество

Умер самый пожилой мужчина России

В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России Аппаз Илиев.
Обновлено вчера в 16:08
Здоровье

Названы основные симптомы разрыва аорты

При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Здоровье

Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено в 00:24
Происшествия

Появилось видео с места смерти Сергея Доренко

Обновлено 09 мая в 14:58
Армия и оружие

Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США

Обновлено вчера в 07:41
Гаджеты

Компания Royole запатентовала «умные» часы с гибким экраном

Компания Royole, представившая первый в мире складной смартфон FlexPai, зарегистрировала два патента на «умные» часы с гибким экраном, пишет ресурс Letsgodigital.Согласно описанию патентов, экран часов складывается вдвое.
Обновлено вчера в 04:01
Космос

Nihon Keizai (Япония): космическая еда. У Японии есть шанс на победу (Nihon Keizai)

Обычно космическая еда готовится на Земле, однако цель Space Food X в том, чтобы готовить еду в космосе для собственных нужд.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
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