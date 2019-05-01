Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском вчера в 07:28
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Госдолг Японии впервые в истории страны превысил 10 триллионов долларов
Народные новостивчера в 07:58
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 03:24, Ашберн
Происшествия
«Аэрофлот» отменил около десяти рейсов на самолетах Superjet
Перелет должен был выполнить Sukhoi Superjet 100. Также был отменен рейс SU1374 из Москвы в Белгород и обратный.
Обновлено 08 мая в 13:47
Политика
На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе», а в 2018 году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России».
Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено 09 мая в 03:18
Общество
Картины Айвазовского затонули вместе с пароходом в Крыму
С затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", где могли находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены работы по подъему артефактов.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Курской области
Водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли в Курской области в результате столкновения транспортного средства с деревом.
Обновлено в 01:13
Политика
Ле Пен выдвинула ультиматум Макрону
Глава правой партии "Национальное объединение" Франции Марин Ле Пен выдвинула ультиматум президенту Эммануэлю Макрону, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:27
Кино
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Дочери Сергея Доренко попросили проверить версию об отравлении отца
Обновлено вчера в 14:45
Общество
Диета DASH уменьшает риск сердечной недостаточности
Ученые из Университета Уэйк-Форест провели исследование, которое показало, что диета DASH помогает уменьшает риск сердечной недостаточности у людей в возрасте до 75 лет.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400
Обновлено вчера в 15:20
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет в любви
Астрологи назвали знаки зодиака, которым повезет встретить свою вторую половинку в конце мая и начале июля.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
На Алтае приостановили поиски попавших под лавину туристов
Поиски туристов, попавших под лавину в горах Алтая, приостановили на полтора месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МЧС.
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Катя Лель показала своим подписчикам НЛО
В Instagram российская певица Катя Лель разместила видеоролик, на котором якобы запечатлен неопознанный летающий объект.
Обновлено вчера в 21:47
Общество
В Турции оштрафовали Facebook из-за утечки фотографий пользователей
"С 13 по 25 сентября 2018 года доступ к фотографиям пользователей Facebook мог превышать заявленный уровень конфиденциальности и быть доступен третьим лицам", - говорится в сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 11:09
Кино
Скончался сценарист фильмов о «Человеке-пауке» Элвин Сарджент
Обновлено в 00:05
Наука
В Индии археологи вскрыли гробницу возрастом 4 тысячи лет
Недалеко от гробницы обнаружили остатки четырех печей, черепки, обугленные кости и статуэтки животных.
Обновлено 09 мая в 09:04
Политика
Адвокат Трампа решил отменить поездку на Украину
Адвокат президента США Рудольф Джулиани решил отменить свою поездку в Киев. Об этом он заявил в пятницу в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 02:32
Футбол
Тренерский штаб «ПСЖ» не намерен назначить Неймара капитаном команды
Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель отметил, что не видит оснований назначить Неймара капитаном команды.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин предложил провести инаугурацию избранного президента Владимира Зеленского в два этапа, один из них на НСК «Олимпийский», соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте парламента.
Обновлено в 02:51
Здоровье
Эксперты развеяли 4 мифа о хлебе
Обновлено вчера в 16:11
Общество
Умер самый пожилой мужчина России
В Ингушетии умер самый пожилой мужчина России Аппаз Илиев.
Обновлено вчера в 16:08
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено вчера в 10:48
Здоровье
Россиянам напомнили об их правах в сфере медицины
Специалисты в области здравоохранения напомнили россиянам о правах, которые они имеют при оказании им медицинской помощи в больнице.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Появилось видео с места смерти Сергея Доренко
Обновлено 09 мая в 14:58
Армия и оружие
Появились фото последствий применения «ниндзя-бомбы» США
Обновлено вчера в 07:41
Гаджеты
Компания Royole запатентовала «умные» часы с гибким экраном
Компания Royole, представившая первый в мире складной смартфон FlexPai, зарегистрировала два патента на «умные» часы с гибким экраном, пишет ресурс Letsgodigital.Согласно описанию патентов, экран часов складывается вдвое.
Обновлено вчера в 04:01
Космос
Nihon Keizai (Япония): космическая еда. У Японии есть шанс на победу (Nihon Keizai)
Обычно космическая еда готовится на Земле, однако цель Space Food X в том, чтобы готовить еду в космосе для собственных нужд.
Обновлено в 02:24