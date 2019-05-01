Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском 07:28

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Госдолг Японии впервые превысил отметку в $10 трлн

Life.ru10:08

Госдолг Японии впервые в истории превысил 10 трлн долларов

ФАН08:42

Госдолг Японии побил исторический рекорд

News.ru06:30

Госдолг Японии превысил $10 трлн

RT на русском07:28

Госдолг Японии впервые за всю историю превысил 10 трлн долларов

Аргументы и Факты06:44

Госдолг Японии впервые в истории страны превысил 10 триллионов долларов

Народные новости07:58

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

ТАСС05:13
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Мнимое благополучие Японии

Вести.UZ08:22
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«Цвет настроения — солнечный!»: Хмельницкая в желтом наряде стала звездой фотосессии

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Происшествия

Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет

Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
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МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве

В Москве в ближайшие часы ожидаются ливни с грозами и порывами ветра до 18 метров в секунду.
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Один шаг до миллиарда: под управлением Windows 10 работает уже свыше 900 миллионов устройств

Совсем недавно, в начале марта Microsoft рапортовала о том, что в мире насчитывается 800 миллионов устройств под управлением ОС Windows 10, и вот спустя всего два месяца опубликована новая статистика: таких устройств обнаружилось уже свыше 900 миллионов.
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NASA подтвердило повышение концентрации спирта в атмосфере МКС

Обновлено в 13:49
Общество

Суд Херсона отменил переименование улицы в честь Гандзюк

Херсонский окружной административный суд признал незаконным переименование улицы в городе в честь убитой советницы мэра Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Норвежская туристка умерла после укуса щенка на Филиппинах

Обновлено в 10:07
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Общество

Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира

Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Хоккей

Сборная США крупно уступила Словакии на ЧМ-2019

Обновлено в 16:53
Хоккей

Сборная Чехии нанесла поражение шведам

На проходящем в Словакии чемпионате мира по хоккею прошел второй матч группы В, в которой играет и сборная России.
Обновлено в 16:53
Происшествия

Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области

Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Дочь Сергея Доренко попросила полицию проверить причины смерти отца

Екатерина, дочь Сергея Доренко, написала заявление в полицию с просьбой провести проверку причин смерти отца.
Обновлено в 11:32
Общество

В США посадили в тюрьму дочь российского дальнобойщика

В США вынесли приговор уроженке России и гражданке Германии Анне Сорокиной за хищение более 200 тысяч долларов.
Обновлено в 07:39
Общество

Умер самый пожилой житель России

Самый пожилой житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.
Обновлено в 15:54
Происшествия

В Чечне произошел взрыв на газовой заправке

Пожар на газовой заправке стал причиной взрыва в Чечне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 16:01
Политика

Следователи допрашивают Порошенко по делу о Евромайдане

Следователи допрашивают президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели мирных граждан в ходе Евромайдана в 2014 году, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Обновлено в 14:04
Футбол

Игорь Денисов больше двух недель не появлялся в «Локомотиве»

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов уже больше двух недель не появлялся в расположении команды.
Обновлено в 15:24
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено в 12:40
Политика

Путин удивился шествию «Бессмертного полка» в грозу

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что был удивлен шествию участников акции "Бессмертный полк" в Москве во время сильного ливня с грозой, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Армия и оружие

Япония считает, что КНДР провела пуски баллистических ракет

Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес

Алена Водонаева объявила о разводе

Подписчики в комментариях отметили, что расстроены известием о разводе Водонаевой с супругом.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Названа причина задержания сотрудника Mash

Ранее сообщалось, что в Mash сообщили о задержании сотрудника. Накануне главный редактор Mash Максим Иксанов заявил об обысках в редакции.
Обновлено в 06:41
Авто

Названы автомобили юмориста Евгения Петросяна

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Здоровье

Врач назвал главный симптом болезни, погубившей Доренко

Кардиолог Владимир Хорошев рассказал, как вовремя распознать аневризму грудной части аорты, погубившую известного журналиста Сергея Доренко.
Обновлено в 14:21
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено в 15:20
Финансы

Рубль в начале торгов 10 мая снижается к доллару и евро

На открытии торгов в пятницу, 10 мая, рубль незначительно снижается к доллару и евро.
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Гаджеты

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Согласно отчёту аналитической компании Quanzhi Consulting, на который ссылается сайт Gizchina, на рынке гибких и гнущихся OLED компания BOE удерживает 11 %.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес

«Соня всегда отстегивала с барского плеча больше всех денег»: однокурсники о прошлом жены Константина Эрнста

Многие отметили талант жены Константина Львовича, прекрасную актерскую игру, работу над ролью.
Обновлено в 16:00
Политика

В Киеве пригрозили властям Харькова за идею вернуть проспекту имя маршала Жукова

Харьковские власти высказали идею о возвращении прежнего названия проспекту Петра Григоренко, получившего в 2016 году это имя взамен имени маршала Георгия Жукова.
Обновлено в 08:47
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