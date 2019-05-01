Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском 07:28
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Происшествия
Пилот летел без сознания в течение 40 минут
В Австралии пилот летел без сознания в течение 40 минут и пропустил вызовы управления воздушным движением. Об этом сообщает The Independent.
Обновлено в 18:01
Политика
На Украине раскрыли будущее железнодорожного сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 18:29
Кино
Умерла народная артистка России Нелли Корниенко
Актриса Малого театра, народная артистка России Нелли Корниенко умерла в четверг на 81-м году жизни.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Истребители ВВС Индии посадили в Джайпуре украинский самолет
Истребители ВВС Индии перехватили украинский грузовой самолет Ан-12, вылетевший из Тбилиси.
Обновлено в 15:36
Космос
Создан фотодиод, генерирующий электричество от ночного охлаждения
Обновлено 08 мая в 06:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов впервые вышли в свет как пара
Совсем недавно скандально известная телеведущая Ксения Собчак в очередной раз удивила своих поклонников официальным выходом в свет вместе со своим новым возлюбленным Константином Богомоловым.
Обновлено в 13:21
Культура
Концертный зал им. Собинова
С 2016 года Ярославская государственная филармония участвует в специальном социальном проекте Министерства культуры России "Всероссийский виртуальный концертный зал".
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
Власти Йемена прокомментировали решение хуситов о передислокации сил
Ранее миссия ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA) сообщила, что хуситы начнут передислокацию сил из портов Ходейда, Салиф и Рас-Иса 11 мая.
Обновлено в 18:36
Общество
Скончался самый пожилой мужчина России
Обновлено в 17:07
Культура
Венецианская биеннале современного искусства открывается для публики
Возвращение работ Коржева в Венецию произошло спустя 57 лет со времени участия художника в 31-й Венецианской биеннале.
Обновлено в 17:08
Политика
Архиепископом Америки может стать помогавший ПЦУ митрополит
Митрополит Галльский Эммануил является наиболее вероятным кандидатом на пост архиепископа Америки, выборы которого состоятся в июне.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам
Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено в 07:59
Хоккей
Сборная Чехии нанесла поражение шведам
Сборная Чехии оказалась сильнее команды Швеции – 5:2. Чех Якуб Врана распечатал ворота скандинавов на третьей минуте, и этот гол стал единственным в первом периоде.
Обновлено в 16:53
Здоровье
Названы основные симптомы разрыва аорты
При разрыве аорты грудного отдела сильные боли ощущаются в груди, возможна одышка и отек шеи, кожа синеет, вены набухают, пишет kp.ru.
Обновлено в 10:48
Политика
В МИД сообщили об отказе США в визе российским дипломатам
США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе Третьего подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.
Обновлено в 17:14
Политика
Зеленский сравнил Порошенко с ворующим тапочки из отеля туристом
Избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил действующего главу государства Петра Порошенко с туристом, который перед отъездом ворует имущество отеля.
Обновлено в 12:24
Общество
Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы
Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
Автомобильный мост рухнул в Свободненском районе Амурской области
Автомобильный мост возле села Чембары в Свободненском районе Амурской области рухнул в пятницу.
Обновлено в 03:36
Здоровье
Роспотребнадзор проверил готовность к половодью
Степень готовности региональных медучреждений действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций проверил Роспотребнадзор в преддверии весеннего половодья.
Обновлено в 18:37
Происшествия
При взрыве мины в пригороде Дамаска погиб ребёнок
Обновлено в 16:59
Культура
Скончался известный комик Фредди Старр
Британский комик, актер, пародист и певец Фредди Старр умер в Испании в возрасте 76 лет.
Обновлено в 08:47
Хоккей
Путин упал на ковер на гала-матче НХЛ
Президент России Владимир Путин упал на льду во время участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.
Обновлено в 15:56
Кино
В пятом эпизоде «Игры Престолов» может появиться новый дракон
Актер Йохан Филип Асбек, который играет в фантастическом сериале "Игра Престолов" роль Эурона Грейджоя, намекнул, что в пятом сезоне могут показать нового дракона.
Обновлено в 18:43
Шоу-бизнес
Конфликт Самбурской и режиссёра Яковлева набирает обороты
Конфликт режиссёра Театра на Малой Бронной Антона Яковлева и актрисы Настасьи Самбурской обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 08:53
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» безуспешно пытается выйти на связь с Денисовым
Руководство московского "Локомотива" не может связаться с футболистом команды Игорем Денисовым и его представителями.
Обновлено в 15:33
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата беспилотника США истребителем ВКС РФ
Перехват российским самолетом американского ударного беспилотного летательного аппарата был заснят на видео и выложен в Сеть.
Обновлено вчера в 03:18
Футбол
Клопп раскритиковал решение УЕФА провести финал ЛЕ в Баку
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил недоумение тем фактом, что финал Лиги Европы-2019 состоится в азербайджанском Баку.
Обновлено в 09:31