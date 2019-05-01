Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском вчера в 07:28

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Госдолг Японии впервые превысил отметку в $10 трлн

Life.ruвчера в 10:08

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

ТАССвчера в 05:13

Госдолг Японии впервые в истории страны превысил 10 триллионов долларов

Народные новостивчера в 07:58

Госдолг Японии превысил $10 трлн

RT на русскомвчера в 07:28

Госдолг Японии впервые за всю историю превысил 10 трлн долларов

Аргументы и Фактывчера в 06:44

Госдолг Японии побил исторический рекорд

News.ruвчера в 06:30

Госдолг Японии впервые в истории превысил 10 трлн долларов

ФАНвчера в 08:42
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Мнимое благополучие Японии

Вести.UZвчера в 08:22
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Футбол

Агент Денисова: у «Локомотива» нет конфликта с игроком

Агент хавбека московского "Локомотива" Игоря Денисова Михаил Прокопец сообщил о том, что никакого конфликта между игроком и руководством клуба нет, передает "Спорт-экспресс".
Обновлено в 05:17
Авто

Стартовали продажи кросс-купе Geely FY11 на базе Volvo XC40

Стоимость Geely FY11 в Китае составляет минимум 1 360 000 юаней или 1 300 000 рублей.
Обновлено вчера в 11:29
Общество

Guns N’ Roses подала в суд на пивоварню

Группа Guns N' Roses подала в суд на пивоварню Oskar Blues за незаконное использование их названия.
Обновлено в 00:42
Хоккей

Путин упал, приветствуя хоккейных зрителей в Сочи

Президент России Владимир Путин упал на льду во время приветствия зрителей Ночной хоккейной лиги в Сочи.
Обновлено в 04:54
Футбол

Вратарь сборной Узбекистана дисквалифицирован на 8 месяцев за допинг

Азиатская конфедерация футбола (АФК) дисквалифицировала голкипера сборной Узбекистана Игнатия Нестерова на 8 месяцев, сообщает «телеграм-канал» «Футболиум».
Обновлено в 04:42
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса в Сочи

Обновлено в 03:29
Технологии

За 50 лет люди уничтожили 20% видов животных

Обновлено в 04:59
Технологии

В России разработают уникальный сверхскоростной катер на водных лыжах

«Центральное конструкторское бюро имени Алексеева разрабатывает инновационный высокоскоростной катер "Кречет" с глиссирующими лыжами с самым высоким гидродинамическим качеством в мире», - сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правления компании, куратора проекта Сергея Королева.
Обновлено 09 мая в 20:38
Армия и оружие

Управляемый хаос: как США спровоцировали волну миграции по всему миру

Америка платит по счетам своей колониальной политики Ведущий программы "Скрытые угрозы" Николай Чиндяйкин рассуждает о миграционных проблемах, с которыми на сегодняшний день столкнулся весь мир, в том числе США.
Обновлено в 05:31
Политика

В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
Обновлено в 02:36
Кино

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Обновлено в 01:10
Кино

Скончался сценарист фильмов о Человеке-пауке Элвин Сарджент

Обновлено в 00:44
Политика

Адвокат Трампа отменил визит на Украину

Адвокат президента США Рудольф Джулиани принял решение отменить свою поездку на Украину, пишет в субботу, 11 мая, Fox News.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

В Латвии погиб второй за неделю военнослужащий НАТО

Военнослужащий Вооруженных сил Албании, майор Клодиан Тануш умер в Рижской Восточной клинической университетской больнице от полученных травм, несмотря на усилия врачей спасти жизнь военному, сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Mixnews.lv.
Обновлено в 06:20
Происшествия

Пострадавшим от пожаров в Забайкалье выделили 450 млн рублей

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда для обеспечения жильём признанных пострадавшими от природных пожаров жителей Забайкалья.
Обновлено в 05:57
Транспорт

В районе Выхино-Жулебино фиксируют самый плотный трафик по Москве

"Еще один интересный факт от ИТС [интеллектуальной транспортной системы] - найден столичный район, через который проезжает больше всего машин - это Выхино-Жулебино", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:24
Политика

Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китая еще на $300 млрд

Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на $300 млрд.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Политика

Штаб Зеленского призвал украинцев сообщать о своих проблемах

В штабе отметили, что на жалобы отреагирует сам Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:59
Общество

В Трудовой кодекс готовят изменения, касающиеся сокращений на работе

В Трудовой кодекс РФ могут внести изменения, касающиеся сокращений на работе.
Обновлено вчера в 21:42
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Идлибу

Россия заблокировала заявление Совета Безопасности ООН по проблеме гуманитарного положения в Сирии, подготовленное рядом стран, поскольку документ искажал реальное положение вещей в Идлибе.
Обновлено вчера в 17:35
Политика

Россию заподозрили в получении контроля над украинской экономикой

Россия получила контроль над экономикой Украины.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Дочери журналиста Сергея Доренко попросили правоохранительные органы расследовать обстоятельства смерти отца, сообщил РИА Новости продюсер Андрей Разин, общавшийся с дочерьми Доренко.
Обновлено вчера в 13:46
Наука

Сыр оказался хорошим средством для профилактики диабета

Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

В Крыму приостановили подъем судна с полотнами Айвазовского

Подъем артефактов с затонувшего свыше 100 лет назад у Крымского полуострова парохода "Генерал Коцебу" приостановлен из-за риска уничтожения картин, принадлежащих с большой долей вероятности кисти известного крымского мариниста Ивана Айвазовского.
Обновлено в 04:45
Технологии

Дрон превратили в летающий поднос

Разработчики проекта TrayDrone считают, что мультикоптер можно использовать дома в составе системы умного дома — например, в качестве летающего подноса.
Обновлено в 04:13
Общество

Певица ответила на обвинения из-за танца на шесте в День Победы

Певица Оксана Яковлева, в прошлом году оказавшаяся в центре скандала из-за перекрытия МКАД ради съемок клипа, записала обращение к критикам ее танца на шесте в трусах в День Победы.
Обновлено в 04:54
Политика

Грызлов: никакой «капитуляции» ДНР и ЛНР быть не может

Полпред РФ Борис Грызлов в ходе переговоров контактной группы сообщил, что никакой речи о "капитуляции" самопровозглашенных ДНР и ЛНР быть не может.
Обновлено в 05:29
Политика

В Раде предложили разделить инаугурацию Зеленского на два этапа

Обновлено в 02:53
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