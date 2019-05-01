Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском вчера в 07:28
Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Госдолг Японии впервые в истории страны превысил 10 триллионов долларов
Народные новостивчера в 07:58
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Технологии
Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Помпео намерен встретиться с Путиным
Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
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Шоу-бизнес
Алена Водонаева подтвердила развод с мужем
Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
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Шоу-бизнес
Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Стали известны подвиги деда Зеленского
Обновлено 09 мая в 14:25
Общество
Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены
Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Хоккей
Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги
Обновлено вчера в 12:40
Общество
Чествовавшие «авторитета» политики и артисты попали на видео
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты
Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Культура
В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов
Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Политика
В Испании по запросу США задержан экс-глава Минэнерго Венесуэлы
В апреле в Испании был задержан депутат правящей в Венесуэле Единой социалистической партии и экс-глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
США и Польша обсудили укрепление восточного фланга НАТО
Как отмечается в заявлении, на переговорах речь шла о вариантах повышения обеспечения безопасности восточного фланга НАТО за счет расширенного, устойчивого присутствия сил США и возможностей в Польше, которое будет поддерживать польское правительство.
Обновлено в 01:21
Общество
Умер самый пожилой житель России
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США
Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Происшествия
Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома
Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
Обновлено в 01:03
Общество
Сто лет Баухауса: как немецкие архитекторы научили нас жить в «коробах»
Архитекторы Баухауса, выпустившие манифест в 1919 году, ратовали за простоту и утилитарность.
Обновлено в 01:00
Экономика
Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPO
По итогам размещения Uber привлек $8,1 млрд, а капитализация компании (с учетом находящихся у сотрудников акций) составила около $82 млрд.
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы
Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 12:26
Наука
Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек
Обновлено 08 мая в 13:42
Наука
Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови
Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Музыка
Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Скончался журналист Сергей Доренко
Обновлено 09 мая в 13:33
Происшествия
Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца
Обновлено вчера в 13:46
Хоккей
Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею
Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес
Рита Дакота защитила беременную жену Вадима Галыгина после критики в Сети
Популярная певица, автор песен и бывшая жена Влада Соколовского ведет активную жизнь в социальных сетях.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Экономика
Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса
Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали
Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Адвокат Трампа передумал ехать к Зеленскому из-за «врагов президента»
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил об отмене поездки в Киев. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 01:46