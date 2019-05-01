Финансы

Госдолг Японии превысил $10 трлнRT на русском вчера в 07:28

Министерство финансов Японии сообщает, что государственный долг страны составил почти 1103,4 трлн иен, или более $10 трлн.
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Госдолг Японии впервые превысил отметку в $10 трлн

Life.ruвчера в 10:08

Госдолг Японии впервые в истории превысил 10 трлн долларов

ФАНвчера в 08:42

Госдолг Японии впервые в истории превысил $10 трлн

ТАССвчера в 05:13

Госдолг Японии превысил $10 трлн

RT на русскомвчера в 07:28

Госдолг Японии впервые за всю историю превысил 10 трлн долларов

Аргументы и Фактывчера в 06:44

Госдолг Японии побил исторический рекорд

News.ruвчера в 06:30

Госдолг Японии впервые в истории страны превысил 10 триллионов долларов

Народные новостивчера в 07:58
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Мнимое благополучие Японии

Вести.UZвчера в 08:22
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Технологии

Ученые рассказали, как человечество изменило планету за 50 лет

Обновлено вчера в 20:48
Политика

Помпео намерен встретиться с Путиным

Уточняется, что 13 мая Помпео встретится в Москве в сотрудниками американского посольства, представителями деловой элиты и студентами.
Обновлено вчера в 08:36
Шоу-бизнес

Алена Водонаева подтвердила развод с мужем

Телеведущая Алена Водонаева подтвердила, что разводится с супругом Алексеем Косинусом.
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес

Лев Лещенко ответил на призыв Виторгана не праздновать День Победы

Обновлено вчера в 08:50
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено 09 мая в 14:25
Общество

Картины с затонувшего у Крыма судна могут быть утрачены

Работы по подъему артефактов с затонувшего более 100 лет назад у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", на котором могут находиться картины Ивана Айвазовского, приостановлены.
Обновлено в 00:08
Хоккей

Путин забросил 10 шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Обновлено вчера в 12:40
Общество

Чествовавшие «авторитета» политики и артисты попали на видео

Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Доренко стало плохо, когда он ехал на мотоцикле.
Обновлено вчера в 06:31
Культура

В Иркутске умер режиссёр Николай Тарханов

Российский режиссёр и фотограф Николай Тарханов скончался в Иркутске на 52-м году жизни, передаёт сайт kp.ru со ссылкой на его знакомого, певца Аркадия Стародубцева.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие

Американский военный корабль зашел в территориальные воды Венесуэлы

Обновлено в 00:31
Политика

В Испании по запросу США задержан экс-глава Минэнерго Венесуэлы

В апреле в Испании был задержан депутат правящей в Венесуэле Единой социалистической партии и экс-глава венесуэльской военной разведки Уго Карвахаль.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие

США и Польша обсудили укрепление восточного фланга НАТО

Как отмечается в заявлении, на переговорах речь шла о вариантах повышения обеспечения безопасности восточного фланга НАТО за счет расширенного, устойчивого присутствия сил США и возможностей в Польше, которое будет поддерживать польское правительство.
Обновлено в 01:21
Общество

Умер самый пожилой житель России

Обновлено вчера в 15:54
Политика

Китай примет ответные меры при повышении пошлин со стороны США

Министерство коммерции КНР заявило о необходимости ответных действий, в случае если администрация США 10 мая повысит импортные пошлины на китайские товары.
Обновлено 08 мая в 12:39
Происшествия

Опубликованы кадры схватки медведей во дворе жилого дома

Американец стал очевидцем схватки двух медведей во дворе своего собственного дома.
Обновлено в 01:03
Общество

Сто лет Баухауса: как немецкие архитекторы научили нас жить в «коробах»

Архитекторы Баухауса, выпустившие манифест в 1919 году, ратовали за простоту и утилитарность.
Обновлено в 01:00
Экономика

Акции сервиса заказа такси Uber упали после IPO

По итогам размещения Uber привлек $8,1 млрд, а капитализация компании (с учетом находящихся у сотрудников акций) составила около $82 млрд.
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Мать Собчак поддержала слова Виторгана о Дне Победы

Сенатор Совета Федерации и мать Ксении Собчак Людмила Нарусова поддержала критику празднования Дня Победы, высказанную бывшим мужем её дочери Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 12:26
Наука

Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек

Обновлено 08 мая в 13:42
Наука

Сыр помогает контролировать нормальный уровень сахара в крови

Ученые из Канады обнаружили в сыре различного процента жирности свойства, поддерживающие нормальный уровень сахара в крови.
Обновлено вчера в 03:13
Музыка

Хореограф Медведевой: Евгения хочет быть более сексуальной

Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Скончался журналист Сергей Доренко

Обновлено 09 мая в 13:33
Происшествия

Дочери Доренко попросили полицию расследовать причины смерти отца

Обновлено вчера в 13:46
Хоккей

Сборная России победила Норвегию в стартовом матче ЧМ по хоккею

Хоккеисты российской сборной 10 мая победили национальную команду Норвегии в матче первого тура группового этапа стартовавшего в Словакии чемпионата мира.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Рита Дакота защитила беременную жену Вадима Галыгина после критики в Сети

Популярная певица, автор песен и бывшая жена Влада Соколовского ведет активную жизнь в социальных сетях.
Обновлено вчера в 17:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в субботу, 11 мая.
Обновлено в 00:45
Экономика

Россия обогнала США по дешевизне куриного мяса

Россия догнала и перегнала США по дешевизне курицы: за последние годы разница в ценах на российское и американское мясо достигла рекордного уровня.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

ДТП в Красноярске: один человек погиб, восемь пострадали

Один человек погиб и еще восемь получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Красноярске.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Адвокат Трампа передумал ехать к Зеленскому из-за «врагов президента»

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил об отмене поездки в Киев. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Обновлено в 01:46
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