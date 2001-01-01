Финансы
Госдолг Японии превысил $10 трлнТАСС 05:13
Государственный долг Японии по состоянию на конец 2018 финансового года (31 марта 2019 года) составил почти 1103,4 трлн иен (более $10 трлн). Об этом говорится в распространенном в пятницу официальном сообщении министерства финансов страны.
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Личный адвокат Трампа заявил о поездке в Киев для встречи с Зеленским
Рудольф Джулиани, личный адвокат президента США Дональда Трампа, сообщил о своих планах отправиться в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает The New York Times.
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Происшествия
В Москве скончался Сергей Доренко
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По данным Министерства внутренних дел России, наиболее часто совершаемыми преступлениями в стране в период с января по март 2019 года стали хищения чужого имущества.
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Политика
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Действующий президент Украины Петр Порошенко в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Берлин поддержать усиление санкций против РФ из-за решения Москвы упростить получение российских паспортов жителями Донбасса, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.
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Во время бракоразводного процесса с женой Дарьей игрок «Спартака» Денис Глушаков, которого обязали платить крупную сумму алиментов, решил не подписывать разрешение на выезд их старшей дочери за рубеж.
Обновлено вчера в 08:00
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Путешествия
Конюхов впервые в истории пересек южную часть Тихого океана на веслах
Путешественник Федор Конюхов стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, сообщили РИА Новости в штабе экспедиции.
Обновлено в 04:18
Политика
Минюст Украины взыскал $3 млн по делу Януковича у двух компаний
Министерство юстиции Украины взыскало более $3 млн в бюджет по делу о конфискации средств бывшего президента Виктора Януковича.
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Наука
У певчих птиц нашли дополнительную хромосому
У последних дополнительной хромосомы не нашлось. Ученые пришли к выводу, что это связано с тем, что певчие птицы появились на Земле позже.
Обновлено 08 мая в 11:44
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В Сети опубликованы первые снимки самого дорогого купе от BMW
Баварская компания готовится представить в конце июня свою новую модель — BMW 8 Series Gran Coupe.
Обновлено в 04:43
Наука
Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек
Обновлено 08 мая в 13:42
Транспорт
Проезд в метро Екатеринбурга подорожает уже с 15 мая
Со среды, 15 мая, в Екатеринбурге подорожает стоимость проезда в метро сразу на четыре рубля. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
Обновлено в 05:49
Общество
Шереметьево включили в десятку лучших аэропортов мира
Аэропорт Шереметьево занял шестое место в рейтинге лучших аэропортов мира по версии компании AirHelp.
Обновлено в 03:20
Происшествия
При падении деревьев в Москве пострадали десять человек
В результате падения деревьев от сильного ветра в Москве пострадали восемь человек, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 11:57
Экономика
Страны G7 проведут в июне учения по отражению кибератак
Министр заявил, что по-настоящему эффективно бороться с угрозами в информационном пространстве можно только на глобальном уровне, поэтому "принципы, которые вырабатываются внутри G7, должны быть приняты более широким кругом стран".
Обновлено в 04:21
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Начался парад Победы на Красной площади
На Красной площади в Москве начался парад Победы.
Обновлено вчера в 03:14
Путешествия
Составлен топ-10 самых популярных стран для отдыха летом
Стоит отметить, что цена авиабилетов в Грузию выросла на 9%, в Черногорию — на 7%. Стоимость поездки в Испанию, наоборот, снизилась на 6%. Также в рейтинг вошли Италия, Германия, Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В Приамурье рухнул автомобильный мост
Автомобильный мост через реку Большая Пера обрушился в Свободненском районе возле села Чембары Амурской области, сообщили агентству "Интерфакс" в региональном Минтрансе.
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«Аэрофлот» отменил несколько рейсов на самолетах Superjet
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Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
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Космос
Россия пожаловалась в НАСА на запах спирта на МКС
После прибытия на МКС корабля Dragon-2 экипаж станции почувствовал 3 марта необычный запах.
Обновлено вчера в 20:18
Наука
Палеонтологи нашли еще одного динозавра с крыльями летучей мыши
Ученые из Китая обнаружили окаменелости нового рода и вида динозавров небольшого размера, принадлежащих семейству скансориоптеригидов с перепончатыми крыльями, как у летучих мышей.
Обновлено 08 мая в 16:14