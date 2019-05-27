Госдолг Украины за месяц вырос больше чем на миллиард долларовАргументы и Факты вчера в 11:05

Государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился более чем на один миллиард за месяц и по состоянию на 30 апреля составлял 79,82 миллиарда долларов, сообщает Минфин страны. В течение апреля 2019 года сумма в гривневом эквиваленте уменьшилась на 22,2 миллиарда гривен.

Госдолг Украины за месяц вырос больше чем на миллиард долларов

Энергетика Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Происшествия В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.

Происшествия В Саратовской области подросток ударил школьницу топором Ученик принес в школу в городе Вольске Саратовской области топор и ударил им школьницу.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки раздавили четыре машины Во Владивостоке вечером 27 мая бетонные блоки ведущей к жилым домам лестницы разрушились из-за дождя и обвалились на стоящие рядом машины, сообщает VL.ru.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Стоит отметить, что в России смартфоны Huawei и Honor пользуются большим спросом и это самые популярные бренды в России.

Политика Медведев официально отменил внутрисетевой роуминг Дмитрий Медведев подписал документ, согласно которому в России отменяется внутрисетевой роуминг.

Происшествия В Томске взяли под стражу «вора в законе» Как рассказала представитель областного ГУ МВД Юлия Язовских, по решению суда мужчина был заключен под стражу.

Происшествия Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7 Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.

Общество Почти четверть россиян стали экономить на еде За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Футбол Гаттузо заявил об уходе из Милана В качестве футболиста Гаттузо выступал за «Милан» с 1999 по 2012 год и был введён в Зал славы клуба.

Происшествия Опубликованы фото подлодки ВМС США после столкновения с горой Фотографии были выложены в Сеть после столкновения атомной подводной лодки ВМС США San Francisco с горой в водах Тихого океана.

Происшествия Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.

Политика Президент Сербии Вучич признал потерю Косово Президент Сербии Александр Вучич призвал страну признать потерю Косово.

Общество Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста По данным организаторов, с начала весеннего сезона во время и после восхождения на Эверест по разным причинам погибли десять альпинистов.

Общество В Екатеринбурге издательский дом обязали заплатить 10 тыс. рублей за фото памятника Суд частично удовлетворил иск Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) к издательскому дому из-за использования фото памятника Татищеву и Де Геннину, пишет интернет-издание Znak.

Кино Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов» На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.

Политика Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

Политика Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы В декабре 2018 года президент Владимир Путин освободил от должности прежнего прокурора Москвы Владимира Чурикова — он возглавлял столичную прокуратуру с осени 2015-го.

Общество В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".

Общество Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.

Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.

Экономика СМИ узнали условие Сбербанка для подключения к системе платежей ЦБ Сбербанк готов подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), разработанной Центробанком, лишь на особых условиях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.