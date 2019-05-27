Экономика

Госдолг Украины за месяц вырос больше чем на миллиард долларовАргументы и Факты вчера в 11:05

Государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился более чем на один миллиард за месяц и по состоянию на 30 апреля составлял 79,82 миллиарда долларов, сообщает Минфин страны. В течение апреля 2019 года сумма в гривневом эквиваленте уменьшилась на 22,2 миллиарда гривен.
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