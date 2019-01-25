Финансы
Госдолг Украины за год вырос на два миллиарда долларовФедералПресс 07:37
Государственный и гарантированный долг Украины увеличился на 2,6 % за прошедший год и составил 78,3 миллиарда долларов. Прирост составил более двух миллиардов долларов. В пересчете на национальную валюту страна должна почти 2,2 триллиона гривен.
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Госдолг КР ежемесячно растет на десятки миллионов долларов — график
Sputnik Кыргызстан23 января в 21:47
Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
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