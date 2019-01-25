Финансы
Госдолг Украины за год вырос на два миллиарда долларовФедералПресс 07:37
Государственный и гарантированный долг Украины увеличился на 2,6 % за прошедший год и составил 78,3 миллиарда долларов. Прирост составил более двух миллиардов долларов. В пересчете на национальную валюту страна должна почти 2,2 триллиона гривен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Госдолг КР ежемесячно растет на десятки миллионов долларов — график
Sputnik Кыргызстан23 января в 21:47
Автоматически обработаны 7202 источника, обновлено в 13:27, Ашберн
Политика
Reuters узнал об охраняющих Мадуро наемных военных из России
Обновлено в 13:09
Технологии
Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp
Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
Обновлено в 11:30
Космос
«Прогресс МС-09» будет затоплен в Тихом океане
В пятницу планируют провести отстыковку от МКС "Прогресс МС-09". Затем остатки грузового корабля будут затоплены в Тихом океане.
Обновлено в 00:38
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды
Обновлено в 12:56
Происшествия
Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр
Обновлено в 10:00
Экономика
Vostok New Ventures собирается продать пакет акций Avito за $540 млн
Шведский фонд Vostok New Ventures объявил о намерении продать свою долю в Avito крупнейшему акционеру сервиса - южноафриканской компании Naspers, говорится в сообщении фонда.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Следователи не стали ходатайствовать об аресте главы ОМВД Чехова
Напомним, начальник полиции подмосковного Чехова был задержан на следующий день после обыска в его доме и возбуждения двух дел о взятках в отношении его подчиненных.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Магнитогорске задержали гражданина Киргизии, но не за взрыв
Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме, его искали по запросу местных властей за участие в беспорядках в городе Ош.
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Италии вертолет столкнулся с самолетом
В Италии в результате столкновения вертолета и туристического самолета погибли четыре человека.
Обновлено в 11:45
Экономика
В России резко подорожала курица
По данным Минсельхоза, выросли также цены на говядину и свинину, но их рост был умеренным: говядина подорожала в рознице на 3,4 процента к январю 2018 года, свинина — на 8 процентов.
Обновлено в 01:48
Космос
«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам
Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Политика
Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале
Обновлено в 09:43
Авто
Опубликованы первые фото «убийцы» Tesla от BMW
В Интернете появились первые фотографии новой модели электрокара BMW i4.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Спартак» разгромил «Зенит» в товарищеском матче
Обновлено в 12:55
Происшествия
Скворцова прокомментировала смерть ребенка в больнице на Урале
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что вызвала для разговора в Москву врачей, которые не смогли установить правильно диагноз девятилетней девочке, которая скончалась в начале января в одной из больниц города Копейска Челябинской области.
Обновлено в 08:53
Технологии
В России предложили ввести платную регистрацию мобильных устройств
В Совете Федерации предложили ввести в России платную регистрацию всех мобильных устройств с выходом в интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI).
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Обновление Xiaomi Mi A2 провоцирует бесконечную перезагрузку смартфона
После установки обновления смартфон отключается и пытается начать работу заново, однако после появления логотипа Android One устройство зависает, после чего исправить ситуацию становится невозможно.
Обновлено в 11:20
Общество
СК проверяет сообщения о некачественном питании в школе в Юрге
Следователи проверяют информацию о некачественном питании в одной из школ города Юрги, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.
Обновлено в 07:30
Политика
Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей
Обновлено в 07:03
Кино
Сегодня на Мосфильме вручают премию «Золотой Орел»
Издание напоминает: отечественная кинопремия "Золотой орел" была учреждена в 2002 году национальной Академией кинематографических искусств и наук.
Обновлено в 09:30
Экономика
Реальные доходы россиян снизились пятый год подряд
Реальные доходы населения России в 2018 г. снова снизились – на 0,2%. Это пятое подряд годовое снижение, следует из данных Росстата.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны
Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Общество
Суд перенес допрос бывшего главбуха «Седьмой студии»
Мещанский суд Москвы до 28 января объявил перерыв в допросе главного бухгалтера некоммерческой организации "Седьмая студия" Нины Масляевой, женщина почувствовала себя плохо, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:07
Авто
Новая Hyundai Sonata удивила странными фонарями
Задние фонари автомобиля напоминают те, которые получил новый Hyundai Santa Fe для китайского рынка – они соединены между собой светодиодной полосой.
Обновлено в 05:34
Общество
Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов
Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Черном море возобновили поиск пропавших моряков с горящих танкеров
Обновлено в 04:35
Экономика
Козак заявил, что вопрос о соцнормах энергопотребления закрыт
Вопрос о введении дифференциации тарифов для населения в электроэнергетике закрыт, сказал журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 09:54
Политика
Во Флориде арестовали экс-советника президента США Стоуна
Бывший политический советник президента США Дональда Трампа - Роджер Стоун - задержан во Флориде, сообщает в пятницу агентство Associated Press со ссылкой на офис спецпрокурора США Роберта Мюллера.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Неизвестные попытались сжечь московского школьника
В конце сентября в Санкт-Петербурге группа подростков облила горючей жидкостью и подожгла 11-летнего мальчика с ДЦП.
Обновлено в 03:58