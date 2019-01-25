Финансы

Госдолг Украины за год вырос на два миллиарда долларовФедералПресс 07:37

Государственный и гарантированный долг Украины увеличился на 2,6 % за прошедший год и составил 78,3 миллиарда долларов. Прирост составил более двух миллиардов долларов. В пересчете на национальную валюту страна должна почти 2,2 триллиона гривен.
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Госдолг Украины за год вырос на $2 млрд

RT на русском05:33

Госдолг Украины вырос на 2 млрд долларов

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Общий госдолг Украины вырос до $78,32 млрд

REGNUM06:13

Госдолг Украины за год вырос на $2 млрд

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Общий госдолг Украины увеличился в 2018 году на 2,6%

ТАСС05:09

Госдолг КР ежемесячно растет на десятки миллионов долларов — график

Sputnik Кыргызстан23 января в 21:47
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Автоматически обработаны 7204 источника, обновлено в 14:59, Ашберн
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Самодурова: ещё не осознала, что завоевала золотую медаль ЧЕ

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Цукерберг объединит Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp

Марк Цукерберг планирует объединить Facebook Messenger, Instagram и WhatsApp в одну платформу. Об этом пишет издание The New York Times.
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Экономика

Naspers увеличила долю в Avito до 99,6%

В октябре 2015 года Naspers приобрел 50,5% Avito, увеличив свою долю до 67,9%. Миноритарными владельцами Avito оставались Vostok New Ventures и фонд Baring Vostok.
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Происшествия

В Италии вертолет столкнулся с самолетом

Обновлено в 11:45
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Обновлено в 13:09
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«Аэрофлот» отменил в выходные более 130 рейсов из-за непогоды

Обновлено в 12:56
Космос

Грузовой «Прогресс МС-09» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" отстыковался от Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 12:58
Происшествия

Около 200 человек пропали без вести после прорыва плотины в Бразилии

Около 200 человек считаются пропавшими без вести после прорыва плотины корпорации Vale в провинции Минас-Жерайс на востоке Бразилии, сообщает издание Globo со ссылкой на пожарные службы страны.
Обновлено в 14:23
Авто

Mitsubishi Eclipse Cross получил новый мотор

Тест Mitsubishi Eclipse Cross: отвечаем на вопросы о купе, ставшем кроссовером Бензиновые кроссоверы тоже доработали: переднеприводные версии получили электронную имитациу блокировки дифференциала Active Yaw Brake Control.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Устроивший стрельбу у школы подросток помещен в реабилитационный центр

Обновлено в 10:00
Общество

Аллигаторы вмерзли в лед из-за холодов

Аллигаторы, живущие в национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина, снова вмерзли в лед.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Суд арестовал двоих полицейских из Чехова по делу о взятках

Обновлено в 13:07
Кино

Сегодня на Мосфильме вручают премию «Золотой Орел»

Издание напоминает: отечественная кинопремия "Золотой орел" была учреждена в 2002 году национальной Академией кинематографических искусств и наук.
Обновлено в 09:30
Единоборства

Федор Емельяненко оказался тяжелее Бейдера перед поединком в Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко оказался тяжелее американца Райана Бейдера в преддверии финального поединка Гран-при Bellator.
Обновлено в 13:54
Политика

Украинский депутат толкнул журналистку Скабееву

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

МВД объяснило задержание в Магнитогорске гражданина Киргизии

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии Хуснидин З. находится в международном розыске за участие в массовых беспорядках, которые прошли на территории города Ош в июне 2010 года.
Обновлено в 12:32
Космос

«Роскосмос» и РАН разрабатывают нацпроект о противодействии астероидам

Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса, говорится в сообщении на странице Роскосмоса в Facebook.
Обновлено в 11:53
Политика

Трамп объявил о сделке по прекращению шатдауна

Президент США Дональд Трамп заявил о достигнутом компромиссе, который позволит правительству возобновить работу на ближайшие недели.
Обновлено в 14:39
Гаджеты

ФАС доработает концепцию о предустановке приложений на смартфоны

Два основных положения концепции касаются предустановки отечественных приложений на смартфоны для российского рынка, а также возможность полностью удалить предустановленные программы (кроме сервисных, обеспечивающих функционирование оборудования), уточнил замглавы ФАС.
Обновлено в 12:21
Авто

Появились дебютные изображения обновленной Hyundai Sonata

Компания Hyundai начала финальные дорожные испытания седана Sonata следующего поколения.
Обновлено в 13:16
Политика

Конфуз Кличко на форуме в Давосе вызвал смех в зале

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Авто

В Сети появились первые фотографии серийного BMW i4

Судя по представленным фотографиям BMW i4 получил черты 4-Series Gran Coupe.
Обновлено в 09:10
Гаджеты

Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi

Январское обновление операционной системы дурно повлияло на работу множества смартфонов Xiaomi Mi A2, на которых установлена "чистая" версия Android One.
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Козак: Вопрос о введении соцнорм на электроэнергию закрыт

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что этот вопрос закрыт окончательно.
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Авто

Источники сообщили о возвращении Opel в Россию

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Гаджеты

Полностью рассекречен «ультрабюджетный» смартфон Xiaomi

«Ультрабюджетный» смартфон В интернет-магазине Lazada, который работает в Юго-Восточной Азии, появились полные характеристики смартфона Xiaomi Redmi Go.
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Политика

Стрелку «Часов Судного дня» оставили на двух минутах до полуночи

Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) было в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения.
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Политика

В США арестован бывший советник Дональда Трампа

В США арестован Роджер Стоун, бывший советник президента Дональда Трампа в период предвыборной гонки, передает AP.
Обновлено в 08:08
Общество

RT стал самым цитируемым ресурсом в соцсетях в 2018 году

Ранее стало известно, что RT стал лидером рейтинга Mediametrics за декабрь 2018 года.
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IPhone XR продаётся лучше, чем XS и XS Max вместе взятые

Из-за слабых продаж iPhone в Китае, производителю пришлось снизить свой прогноз выручки за первый финансовый квартал 2019 года, а также сократить производство iPhone XR, iPhone XS, и iPhone XS Max в период с января по март этого года.
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