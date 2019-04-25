Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларовРИА Новости 14:42

Государственный долг Украины в марте 2019 года вырос на 0,54 миллиарда долларов и составляет 78,78 миллиарда долларов, сообщает в четверг пресс-служба министерства финансов.

Госдолг Украины в марте вырос до 78 миллиардов долларов

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